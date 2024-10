Céline Dion llora al escuchar tributo de Kelly Clarkson con ‘My Heart Will Go On’

Kelly Clarkson emociona a Céline Dion con tributo a 'My Heart Will Go On'

La cantante canadiense Céline Dion no pudo contener las lágrimas al escuchar la interpretación que su colega estadounidense, Kelly Clarkson, hizo de la canción My Heart Will Go On. Esta pieza, conocida mundialmente como el tema principal de la película Titanic, fue cantada por Clarkson durante su programa de entrevistas.

En un video publicado en su cuenta oficial de X, Dion agradeció a Clarkson por su tributo y destacó lo conmovida que se sintió. “Te vi cantar My Heart Will Go On y estoy llorando de nuevo. Estuviste fantástica, me encantó tu interpretación”, expresó Dion, visiblemente emocionada.

La cantante, quien ha estado alejada de los escenarios debido a su diagnóstico de Síndrome de Persona Rígida (SPR), ha mantenido un bajo perfil en los últimos años. Esta enfermedad neurológica, que no tiene cura, le ha impedido continuar con su carrera musical como antes. Sin embargo, el homenaje de Clarkson le devolvió una gran emoción, considerando el éxito que tuvo la canción y su significado en la trayectoria de Dion.

La interpretación de Clarkson se realizó en el marco de su programa en la televisión estadounidense, lo que causó revuelo entre los seguidores de Dion y los fans de Titanic. My Heart Will Go On sigue siendo una de las canciones más emblemáticas de la cultura popular, y la interpretación de Clarkson despertó la nostalgia en millones de personas.

Celine Dion lucha contra una rara enfermedad

Desde 2021, Dion ha compartido con el público su batalla contra el SPR, una condición que provoca rigidez muscular progresiva y ha afectado severamente su movilidad y capacidad para cantar. En declaraciones previas, Dion confesó que cantar se ha vuelto doloroso, describiendo que siente como si alguien la estuviera “estrangulando” al hacerlo.

A pesar de su enfermedad, sorprendió al mundo con su aparición en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos en julio pasado, donde interpretó Hymne à l’amour desde la Torre Eiffel. En esa ocasión, Kelly Clarkson también se mostró visiblemente emocionada por la actuación de Dion, ya que formaba parte de la cobertura televisiva del evento.

Céline Dion, quien padece una rara enfermedad desde 2021, se emocionó hasta las lágrimas al escuchar a Kelly Clarkson cantar 'My Heart Will Go On' en su programa de entrevistas. Foto: Instagram de Céline Dion.

Aunque su enfermedad ha reducido sus apariciones públicas, Dion sigue siendo un ícono de la música a nivel mundial. Su voz única y su capacidad de conectar emocionalmente con su público la mantienen vigente, incluso cuando su condición le impide presentarse de forma regular.

Un futuro incierto

El Síndrome de Persona Rígida es una enfermedad incurable y degenerativa que ha impactado tanto la salud como la carrera de Céline Dion. A pesar de las dificultades, la cantante ha expresado su gratitud por el apoyo recibido de sus seguidores y colegas como Kelly Clarkson, quienes le han mostrado su admiración en momentos difíciles.

