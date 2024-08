Céline Dion rechaza el uso de su música en mítines de Donald Trump: ‘¿Y de verdad, esa canción?’

Donald Trump enfrenta problemas de derechos de autor con Céline Dion , después de utilizar una de las canciones más populares de la cantante en un mitín político.

El equipo de Dion y su sello discográfico, Sony Music Entertainment, publicó el pasado sábado un comunicado en redes sociales criticando el “uso no autorizado del video, grabación, interpretación musical y la imagen” de la famosa artista cantando My Heart Will Go On en un evento en Montana, Estados Unidos, donde también estuvo el senador J. D. Vance.

“¿Y de verdad, esa canción?”, preguntaron con picardía los representantes de Dion en un comunicado publicado en las cuentas de redes sociales de la cantante.

Un videoclip de la artista interpretando la canción principal de la película de 1997 Titanic se mostró el 9 de agosto por la noche en un mitin en Bozeman, Montana, y también se ha reproducido en varios mítines anteriores de Trump.

Según el comunicado, “de ninguna manera este uso está autorizado, y Céline Dion no respalda este ni ningún uso similar”.

El equipo de Céline Dion y Sony Music Entertainment emitió un comunicado rechazando el uso no autorizado de la imagen y música de la cantante en un mitin político de Donald Trump.

De acuerdo con la revista People, no es la primera vez que un artista musical rechaza el uso de su música por parte de Trump. Durante la campaña de reelección del expresidente en 2020, John Fogerty, de la banda Creedence Clearwater Revival, envió una carta de cese y desistimiento al exmandatario después de que este utilizara la canción Fortunate Son en eventos de campaña.

Ese mismo año, el equipo de Phil Collins, percusionista y cantante británico, también presentó una demanda contra la campaña de Trump para que dejara de usar In the Air Tonight, después de que la canción se reprodujera en un mitin en Iowa, agregó la revista.

Dion, de 56 años, dio una actuación sorpresa en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París el 26 de julio, su primera desde 2020. En 2022, reveló que le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida.

Céline Dion sorprendió con su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, marcando su regreso a los escenarios después de cuatro años.

