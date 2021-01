“La voz estaba trabada, la lengua también; y cuando yo me desperté ya estaba en el hospital. No podía hablar, trataba de mover el lado derecho de mi cuerpo y no podía, y fue porque me dio un derrame cerebral. Estuve internada 10 días en el hospital Calderón Guardia porque los médicos decían que me tenían que operar y me tenían monitoreada. Sin embargo, cuando compararon el primer tac que me hicieron y la última resonancia, eran de dos personas diferentes y el trombo se había disuelto, entonces fue un problema más funcional que orgánico”, recuerda.