Brooke Shields y Juliette Lewis se quitan casi todo por Kim Kardashian

De izquierda a derecha, las actrices Brooke Shields, Chelsea Handler y Juliette Lewis posando para la campaña de ropa íntima Skims de Kim Kardashian. Fotografía: Cortesía.

A los 15 años, saltó a la fama con una polémica publicidad de jeans en la cual sugería que no llevaba ropa interior: “¿Querés saber qué se interpone entre mis Calvin y yo? Nada”. Ahora, a los 57, Brooke Shields protagoniza otra campaña que da para hablar, aunque en este caso, sí usa ropa interior. De hecho, es lo único que lleva.

La actriz es una de las 50 mujeres de distintas edades, siluetas y origen étnico que posan con la nueva línea de ropa interior, fajas y prendas reductoras para damas de la marca Skims, de la también actriz y personalidad social Kim Kardashian. La. marca Skims es, de hecho, un juego de palabras que mezcla el nombre Kim y la palabra skin (“piel” en inglés).

Shields compartió en su cuenta de Instagram algunas imágenes en las cuales muestra orgullosa su figura aún y cuando admite que en el pasado vivió con inseguridades sobre su físico incluso luego de convertirse en uno de los símbolos de belleza y sensualidad femenina más recordados de la década de los 80 gracias a cintas como La Laguna Azul y Amor Sin fin, esta última del director Franco Zeffirelli.

Sin embargo, hoy la actriz declara que la piel que habita se ha convertido en su inspiración y fortaleza al cabo de los años.

“Lo que más me inspira y me sorprende del cuerpo femenino es precisamente su resistencia al corte. Parece que hay memoria celular primaria en el cuerpo femenino, es capaz de mucho. La confianza para mí es sexy”, dice en su cuenta de Instagram como parte de la publicidad de la línea.

Aparte de ella, también participan de la campaña la cantante y actriz Becky G de 25 años y las actrices Chelsea Handler (47 años) y Juliette Lewis (49 años) quienes brindan sus propios testimonios sobre percepciones superadas de sus propias anatomías.

Shields y el resto de participantes hablan dentro de la campaña de lanzamiento sobre cómo estos sujetadores pueden empoderar a mujeres de cualquier edad.

“Solía querer llamarme Tammy y tener unas caderas enormes y unas tetas gigantes ¿Cómo he cambiado? Me gusta tener pechos pequeños, casi juvenil a veces y me gusta tener músculos”, dijo por su parte Lewis quien dice gustar de las prendas que publicita por “sentirlas como una segunda piel”.

En una publicación de Instagram el cual destaca a las estrellas de la campaña, Handler sí admitió que le tomó un tiempo abrazar su cuerpo.

“Me los habría pegado con cinta adhesiva antes de ir a la escuela”, expresó la comediante sobre sus senos luego de lo cual. agregó: “Me llevó hasta los 40 años entender realmente que mis senos son increíbles”, afirmó.

También las cantantes y modelos Cassie (izquierda) y Becky G participan en la campaña Skims. Fotografía: Cortesía.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.