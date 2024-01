Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake en sus redes sociales

Britney Spears sorprendió a sus seguidores con una publicación en sus redes sociales en la que se disculpa con su exnovio, Justin Timberlake, por las controvertidas afirmaciones que hizo sobre su relación en su autobiografía.

Britney Spears y Justin Timberlake tuvieron un romance a inicios de los 2000.

A finales del 2023, la cantante lanzó al mercado The Woman in Me (La mujer que soy), su autobiografía escrita de su propia mano, donde abordó temas tan íntimos como el aborto que experimentó a principios de los años 2000, mientras mantenía una relación amorosa con el exmiembro de la banda de pop estadounidense NSYNC.

En su relato, la intérprete de Toxic afirmó que se vio obligada a interrumpir su embarazo después de que Timberlake le revelara que no se sentía preparado para ser padre, dado que ambos eran muy jóvenes.

Desde entonces, el actor fue objeto de fuertes críticas y ataques, siendo tildado de machista y manipulador, lo que lo llevó a mantener un perfil bajo y alejarse de la atención pública, hasta hace unos días, cuando lanzó su nuevo sencillo Selfish en un reciente programa del presentador Jimmy Fallon, Saturday Night Live.

Ahora, Spears participó en esta actuación y la compartió en su cuenta oficial de Instagram junto a un mensaje de disculpa.

“Quiero disculparme por algunas de las cosas que escribí en mi libro. Si ofendí a alguna de las personas que genuinamente me importan lo siento profundamente”, escribió.

Por si fuera poco, la denominada “Princesa del pop” manifestó su admiración por la nueva música de su expareja y aseguró que está “enamorada” de su más reciente canción. “Es tan buena y ¿cómo es que cada vez que veo a Justin y Jimmy juntos me río tanto?”, añadió.

Britney Spears se disculpa con Justin Timberlake en su cuenta de Instagram.

