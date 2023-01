Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, y la joven Sofía Rojas fueron aceptadas en el CEA de Televisa

Una de ellas es una reina de belleza que aspira a triunfar el mundo artístico, la otra una joven, hija de actores, que estaba decidida a ser ingeniera química pero que de repente le comentó a sus padres que sus deseos eran convertirse en actriz. Así empezó el camino que llevó al Centro de Educación Artística (CEA), de Televisa, a Brenda Castro -Miss Costa Rica 2015-, y a Sofía Rojas, dos costarricenses que este enero empezaron sus estudios en México

Jat Azofeifa, conocido “cazatalentos” costarricense y director de las agencias, The One y Uniko, en las que se prepararon Castro y Rojas, comentó cómo se dio este proceso y cómo es que finalmente las costarricenses obtuvieron dos de los espacios a los que aspiran miles de personas.

“En el caso de Sofía, ella me contactó hace dos años. Sus papás (los actores Gustavo Rojas y Tatiana Zamora) toparon con una sorpresa, pues nunca les manifestó nada de sus aspiraciones. Nos propusimos prepararla para que ingresara al CEA”, comentó Azofeifa.

Brenda Castro, de 30 años, inicia en el CEA de Televisa una aventura que nació desde que ella era una niña. Foto: Pablo Sancho

La muchacha siempre apuntó a la internacionalización. Azofeifa destaca que Televisa siempre busca perfiles más comerciales y que puedan trabajar en distintos mercados, que sean figuras que tengan diversos talentos. El preparador contó que, parte del proceso, incluyó que la joven de 21 años se preparara en un certamen de belleza, mundo que no le interesaba pero que le permitiría cultivarse en diferentes ámbitos.

Él recordó el caso de la presentadora televisiva Natalia Carvajal, Miss Costa Rica 2018 y top 10 del Miss Universo, quien también encontró en los certámenes de belleza “un trampolín” para llegar a más personas. Natalia, justamente, terminó un año de formación en el CEA, periodo en el que destacó. Ahora es el turno de dos de sus coterráneas.

“El artista en Costa Rica tiene un proceso más lento que en México, por ello es que los concursos de belleza permiten que, por ejemplo, los medios te abran más puertas. Todo es muy calculado”.

Sofía, presentadora de VM Latino, no fue aceptada en el CEA el año anterior, sin embargo, más allá de desanimarse, ella persistió y logró su objetivo. Por su edad, ella entrará a un curso de tres años de duración.

En el caso de Brenda Castro, ella siempre tuvo el interés de llevar clases pero, fue hasta junio del 2022, que la guapileña le habló con claridad al formador de talentos.

“Se soltó y me dijo que quería oportunidades porque se sentía estancada. Me dijo que se había inspirado de ver lo que estaban haciendo Jessica Jiménez y Natalia Carvajal, que algo así siempre le había llamado la atención pero que no sabía cómo hacerlo en el país”, recuerda Azofeifa.

Fue entonces cuando crearon una estrategia y Brenda empezó con clases de actuación para estar seguros si ese mundo le gustaba. “Vi potencial, disciplina, compromiso y le dije que la iba a apoyar”, agregó Azofeifa.

Natalia Carvajal admitida en centro de actuación de Televisa: ‘Esto es algo que siempre he querido’

Luego de varios meses, Azofeifa y Castro grabaron un video de postulación para el CEA, el cual era previo al casting presencial. Jat destaca que Natalia Carvajal, quien estaba en México, les ayudó mucho con sugerencias de looks para Sofía y Brenda.

Con respecto a Brenda, ella ingresará al curso intensivo que tiene una duración de un año y al que debe de asistir de lunes a viernes de 8 a. m. a 8 p. m. Este modelo de estudio es pensado para aspirantes mayores de 24 años. Castro tiene 30.

Jat Azofeifa comentó que, en el CEA, suena cada vez más fuerte el nombre de Costa Rica, gracias a los representantes que ha habido en los últimos años.

Sofía y Brenda, por su parte, contaron a La Nación cómo nació este sueño.

Sofía Rojas heredó su amor por la actuación de sus padres, Gustavo Rojas y Tatiana Zamora. Foto: Rolando Madrigal

Sofía Rojas, la promesa que dejó la ingeniería química por los escenarios Copiado!

Sofía Rojas Zamora creció en los camerinos en los que, antes de sus presentaciones, se preparaban Gustavo y Tatiana, sus padres. Estudiaba los guiones y era la niña que siempre estaba ofreciendo conciertos y obras de teatro improvisadas en su casa. Su amor por el mundo artístico era evidente, sin embargo, cuando fue creciendo, no lo creyó así.

Ella no solía expresar lo que amaba el arte, los micrófonos y las cámaras. Algunas voces le decían que de por sí, ser artista, no la llevaría a nada. Pensó que podría estudiar medicina o ingeniería.

Con ese pensamiento Sofía entró a estudiar ingeniería química, pero llegó un momento en el que el arte le hizo falta.

“Estaba sufriendo bastante cuando estudié ingeniería química, sentía que algo me faltaba. Eso no era lo mío. En pandemia, mi manera de escapar de todo lo que estábamos viviendo era hacer tiktoks, en los que podía bailar y tener una cámara al frente. Dije: ‘wow, esto es lo que me hace feliz’, entonces empecé a meterme a clases”, recuerda la joven, de 21 años.

Dos años después de eso, Sofía es estudiante del CEA de Televisa. En sus propias palabras, este es el fruto de muchísimo esfuerzo y “granitos de arena” que fue aportando a su sueño.

“Es muy gratificante. Este es el primer paso de muchos que tengo que dar. Llegar al CEA no es mi objetivo final. Es solo el comienzo. De verdad que para mí significa ver resultados de horas de esfuerzo. A veces me quedaba ensayando hasta las 3 a. m. en vez de ir a una fiesta de mi familia. Este es el reflejo de muchísimo dinero que invertí yendo a clases en lugar de comprarme ropa”, dijo.

Desde que empezó a prepararse para el casting del CEA, Sofía empezó a ver frutos, la llamaban para trabajos e incluso se presentó la oportunidad de ser presentadora de VM Latino. Al irse a México le dolió dejar ese espacio televisivo, pero sabe que ese “sacrificio” es parte del camino que la llevará a cumplir sus metas.

Su propósito en el CEA es poder dedicarse a lo que le gusta, pero siendo cada vez más profesional.

“Si hay algo que tengo claro es que uno tiene que prepararse, ser profesional para ejercer de la mejor manera (...). Esto es lo que quiero: actuar, cantar, bailar y presentar. Todo eso me hace muy feliz. Es lo que me apasiona y me llena el corazón. Quiero prepararme para seguir viviendo de esto tan bonito”, agregó.

Sofía Rodríguez, de 21 años, se dio cuenta de que la ingeniería química no era lo que quería para su vida, hoy se está preparando en el CEA de Televisa para ser actriz. Foto: Rolando Madrigal

Sofía ya empezó sus clases en el CEA. Por su edad, pudo ingresar al curso de tres años, y desde ya entró con todo: su intención es hacer contactos, abrir puertas y recibir oportunidades.

La muchacha está emocionada y, sobre todo, agradecida: primero con sus padres, quienes sin ella saberlo la estaban inspirando a seguir este camino que tanto la apasiona. También, expresa su gratitud a los mentores Jat Azofeifa y Gerardo Cruz, en quienes confía.

“Mis padres son artistas maravillosos. Estoy agradecida porque en este camino mucha gente me ha inspirado y ayudado. Voy a ver cómo me va, disfrutaré el camino, tendré sueños, pero no expectativas”.

Brenda Castro, la reina que fue seducida por la actuación Copiado!

Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015, inició una etapa de su vida algo diferente a lo que ha experimentado en los últimos 15 años, en los que fue modelo y reina de belleza. Con la intención de explorar nuevos mundos y descubrir talentos y capacidades, la guapileña entró a estudiar al CEA, de Televisa.

Llegar al CEA la llena de satisfacción, pues obtuvo uno de los 60 puestos disponibles. Miles de personas aplicaron para ser admitidos.

Según contó Azofeifa, él vio en Brenda disciplina y ganas de lograr sus objetivos. Pero, ¿cómo nació este deseo en Castro?

Todo empezó en su infancia, según cuenta. “Desde mi niñez disfrutaba de ver telenovelas, series, películas, encontrar cuál es mi personaje favorito, con cuál me sentía más afín e inclusive tratar de imitarlo. Ahora este gusto volvió, porque creo que la vida me llevó por un camino en el mundo del espectáculo. Estuve con modelaje comercial, concursos de belleza como el Miss Costa Rica y también como presentadora de televisión. Creo que me hacía falta indagar este mundo de la actuación, que siempre me llamó mucho la atención”, afirmó Castro.

Ella agregó: “Quiero que esta oportunidad no se me escape de las manos. Vamos a ver qué sucede. Estoy dispuesta a retarme y a enfrentar lo que venga”.

La Miss Costa Rica 2015, Brenda Castro, está explorando tierras nuevas en el mundo de la actuación. Foto: Alejandro Garcés

Brenda cuenta que ahora que inició su preparación intensiva, que se extenderá por un año, piensa aprovechar al máximo todos los nuevos conocimientos.

“Estamos hablando de una de las escuelas más importantes a nivel artístico, de la que han salido muchos personajes, artistas reconocidos y super talentosos que dieron sus primeros pasos con las bases que adquirieron en el CEA. Así que mi propósito es ese: sacarle el máximo provecho a la oportunidad. Sé que va a ser muy integral”, comentó Brenda, de 30 años.

Miss Costa Rica 2015 aseguró que, desde el proceso de preparación para el casting de ingreso al CEA, asumió todo como un reto personal y profesional.

“Este casting se realiza cada año con unas 7.000 personas audicionando y dan (solamente) 60 becas a gente internacional y nacional. Es un orgullo haber pasado los filtros, las pruebas que fueron bastante arduas. Sobre todo para alguien como yo que no tengo mucha experiencia en actuación, solamente unos meses estudiando actuación en la agencia de Jat. Entonces creo que es un gran paso, una gran oportunidad para crecer. Es una gran satisfacción alcanzar la beca”, añadió.

Para Brenda, todo el aprendizaje será ganancia, sin embargo, entre sus aspiraciones está el poder expandirse a otras áreas más allá del modelaje y los reinados. Para ella, el mundo de la actuación es diferente, desafiante, por lo que desea despertar sus habilidades y vencer todos los retos que se pongan en el camino.