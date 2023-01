Brenda Castro, Miss Costa Rica 2015: ‘Hubiera sido un honor representar al país en el Miss Universo’

Segura, clara y directa, la Miss Costa Rica 2015, Brenda Castro, habló con Viva acerca de su paso por el certamen y la decisión de Televisora de Costa Rica de no enviarla al Miss Universo debido a los comentarios xenófobos de Donald Trump.

¿Cuánto duele ganar Miss Costa Rica 2015 y no ir al Miss Universo?

Debo admitir que cuando recibí la noticia de que no iríamos al Miss Universo me sentí un poco triste. Para mí, hubiera sido un tremendo honor poder representar al país internacionalmente, pero vamos a ver qué pasa. Por ahora, estoy contenta con el título de Miss Costa Rica.

¿Valora pedirle a Teletica (dueño de la franquicia) que estudie de nuevo la decisión?

Ya todo eso estaba hablado. Ya se sabía que si ganaba, la posición iba a ser exactamente a la misma del acuerdo; entonces, no veo por qué. Sé las descripciones claras del asunto.

Al no ir a Miss Universo, ¿en qué se enfocará?

Es muy difícil enfocarse solo en una cosa. Me gustaría trabajar en la autoestima de la mujer. Me gusta que las mujeres se sientan seguras de sí mismas y que proyecten todo lo que llevan por dentro.

¿Cómo creció como persona en este concurso?

En creer en mí y no dejarme desenfocar por el entorno, por los chismes y lo que se habla.

¿Qué le aporta un concurso de belleza a una mujer a estas alturas de la vida?

Más seguridad. Un concurso de belleza es para uno sentirse bella, decidida y capaz de superar miedos y temores.

¿Cuál es el principal desafío de las jóvenes costarricenses?

Sentirnos poderosas, capaces y luchar por lo que se quiere.

Logra un espacio de opinión que muchas mujeres no tienen. Desde ahí, ¿planea dirigir esfuerzos en pro de las mujeres?

Estoy dispuesta a promover la equidad ante cualquier circunstancia; me parece que a estas alturas debería existir la igualdad y la equidad de género.

¿En qué se diferencia una mujer guapileña de una de la capital, por ejemplo?

En nada, solo donde nació. Todas somos mujeres luchadoras, emprendedoras y con anhelos y ganas de salir adelante.

¿Cuál fue la peor etapa en el concurso?

No tuve peor etapa, todo fue crecimiento. No me arrepiento de nada; disfruté el concurso al máximo y le saqué provecho. Sí hubo cosas que estuvieron en el aire como chismes, pero me desligué de eso y me enfoqué en lo mío. No quería distracciones.

¿Se lleva amigas?

Claro que sí.

¿Quiénes?

Todas mis compañeras tienen cualidades especiales. Me encanta conocer gente, sus personalidades, la conducta humana. Cada una de ellas tiene su esencia.

Enemigas...

No, ni una sola.

¿Lloró en algún momento del concurso?

Sí, debo confesarlo. Fue en los últimos días. Tenía la presión encima y fueron días arduos, de desgaste físico y emocional. Andaba muy sensible, frágil...

¿Fue víctima de bullying ?

En las redes sociales, quién no es víctima de bullying . La verdad antes las críticas negativas y destructivas llegaban a dañarme un poco, pero luego aprendí a ignorar y poner atención a las críticas constructivas. En las redes sociales, me mandaron a operarme la nariz; me decían que era pequeña, muy fea, que parecía vieja...

Algunos consideran que es demasiado sexi para ser miss ...

Fue otra de las críticas que me hicieron. He tratado de no reflejarlo porque también me lo han dicho de buena forma, pero algunas veces se me sale. ¿Qué puedo hacer? Diay, nací sexi.

Dentro de un año, ¿cómo habrá cambiado Brenda Castro?

Creo que en muchas cosas, uno nunca termina de aprender, me parece que eso es lo que me voy a llevar de Miss Costa Rica. Quiero enriquecerme de experiencias y voy a salir convertida en una mujer más madura.