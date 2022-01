Betty White: Hollywood rinde homenaje a la estrella que casi cumplió 100 años

El 17 de enero iba a cumplir 100 años de vida. De hecho, los festejos ya habían comenzado: el martes pasado, la revista People dedicó su portada a Betty White, la icónica e influyente comediante estadounidense que en Latinoamérica es más recordada por su rol de la ingenua Rose Nylund en la popular serie de la década de 1980 Los años dorados.

En sus redes sociales la veterana estrella de Hollywood había posteó un saludo en el que se confesaba ansiosa por su cumpleaños. Sin embargo, el destino dejó trunca la celebración el pasado viernes 31 de diciembre, cuando White falleció de causas naturales en su casa de Los Ángeles, California.

“Ella no tuvo ninguna enfermedad repentina, ni estaba luchando contra ninguna dolencia en particular. Nos dicen que se cree que murió por causas naturales”, dijo una fuente cercana a TMZ.

[ La famosa actriz Betty White muere a solo días de festejar sus 100 años ]

Flores, fotografías y peluches rodean la estrella de Betty White en el Paseo de la Fama de Hollywood. (ROBYN BECK/AFP)

Desde entonces, las muestras de afecto no han dejado de inundar las redes sociales y Hollywood homenajeó a White con pasión. Por ejemplo, el comediante y director Mel Brooks, de 95 años, posteó: “Muy mal que no podamos tener otros diez años de su eterna calidez, gracia e ingeniosa personalidad”.

Ryan Reynolds, quien actuó con ella en La propuesta, señaló: “El mundo luce diferente ahora. Ella se las arregló para hacerse muy vieja y, de alguna manera, no lo suficientemente vieja. Te extrañaremos, Betty”.

Mientras que la presentadora Ellen Degeneres agregó: “Qué vida tan excepcional. Agradezco cada segundo que pasé con ella”.

En tanto, el presidente estadonidense Joe Biden se refirió a ella como un “ícono cultural que será profundamente extrañada”. Y la exprimera dama, Michelle Obama, aseguró que Betty fue una mujer que “derribó barreras, desafió expectativas, sirvió a su país y nos obligó a todos a reír. Barack y yo nos unimos a tantos alrededor del mundo que echarán de menos la alegría que ella le trajo al mundo”.

A lo largo de su carrera, Betty White ganó cinco premios Emmy, tres galardones del Sindicato de Actores de EE. UU. y un Grammy. (Mark J. Terrill)

En el Paseo de la Fama, los fanáticos no han dejado de acercarse hasta su estrella, la cual está ubicada en la intersección entre Hollywood Boulevard y N McCadden Place desde 1961. Desde que se dio a conocer la noticia sobre su muerte, los seguidores de la icónica actriz le han dejado flores, fotografías, velas, peluches, cartas y todo tipo de muestras de cariño.

Otros fanáticos han optado por acercarse hasta la casa de Betty para dejarle flores.

Pionera

Betty White fue, en todo caso, mucho más que Los años dorados. En una influyente carrera de ocho décadas —de hecho, en 2018 obtuvo un récord Guinness por trabajar más que cualquier persona en televisión—, White destacó en la pantalla chica, pero también en radio y cine.

A comienzos de la década de 1950 fue una de las primeras mujeres en llevar las riendas de su propio programa de televisión, Life with Elizabeth, que hizo cuando aún no cumplía 30 años y seguía viviendo con sus padres. Años más tarde, durante la década de 1970, destacó en series como The Mary Tyler Moore show y, más recientemente, en la comedia Hot in Cleveland, y junto a Sandra Bullock en la película La propuesta (2009).

Desde el inicio de la pandemia, Betty White procuraba no salir de su casa, para evitar contagiarse de covid-19. (Chris Pizzello)

A lo largo de su carrera, Betty ganó cinco premios Emmy, tres galardones del Sindicato de Actores de Estados Unidos y un Grammy.

En el 2010, luego de una exitosa campaña iniciada por sus fans, fue anfitriona del popular programa Saturday Night Live, lo que le dio un nuevo aire en su carrera y conquistó a una nueva generación de seguidores. Hasta hace poco decidió alejarse de las luces: se le vio por última vez en la entrega de los premios Emmy del 2018 y sus últimos trabajos fueron a través de su voz en animaciones como Toy Story 4 (2019), Truble (2019) y la serie de Disney+ Forky pregunta.

La actriz estaba emocionada por celebrar su centenario el 17 de enero de este 2022, fecha en la que se estrenaría la película documental Betty White: 100 Years Young - A Birthday Celebration en 900 cines de Estados Unidos de manera simultánea y, en la que se repasaría su carrera.

Además, a la celebración de la actriz acudirían invitados como Ryan Reynolds, Tina Fey, Robert Redford, Lin-Manuel Miranda, Clint Eastwood, Morgan Freeman y Jay Leno, entre otros famosos.