Ashton Kutcher revela cuál fue su ‘gran fracaso’ con su exesposa Demi Moore

Está a punto de estrenar a comedia romántica Tu casa o la mía junto a Reese Witherspoon y su vida sentimental transcurre sin sobresaltos desde que conformó junto a Mila Kunis una de las parejas más sólida de Hollywood. Sin embargo, en cada entrevista que concede, Ashton Kutcher se ve obligado a desandar algunos de los hechos más polémicos de su pasado y, también, de algunas de las personas de su entorno.

Esta semana, la revista Esquire eligió al actor como la figura central de su portada, y no fue la excepción. Ahí, el actor recordó los años que compartió junto a Demi Moore y cómo fue la experiencia de convivir junto a las tres hijas de la protagonista de Ghost, la sombra del amor. “Tenía 26 años y asumí la responsabilidad de criar a una niña de ocho, otra de diez y otra de doce años. Así es como algunos padres adolescentes deben experimentar sus veinte años. Fue demasiado”, reconoció.

“En el momento en que se conoció nuestra relación, mi vida cambió”, resumió Kutcher. Es que, además de la diferencia de edad, en aquel momento ella era toda una madre de familia y él era visto como un fiestero rompecorazones. El entonces flamante medio de noticias TMZ los seguía religiosamente por la ciudad y las cámaras digitales se transformaron en los principales enemigos de la pareja.

También refiriéndose a su matrimonio con Moore, que celebró en el 2006, aseguró que fue para él un “período importante de superación personal”. Sin embargo, también fue un tiempo de sobreexposición para el que no estaba preparado: el tratamiento que ciertos medios le dio a la pareja lo llevó, en cierto momento, a estallar en Twitter, pero hoy reflexiona: “Es estúpido quejarse de las cosas a las que estás contribuyendo”.

Si bien aquel matrimonio terminó en buenos términos, en 2019 la paz entre Moore y Kutcher pareció tambalear. Ese año, la actriz presentó su libro autobiográfico Inside Out, en el que, entre otras cosas, reveló que durante aquel tiempo era adicta al alcohol y sacó los trapitos al sol sobre la infidelidad del actor y los problemas derivados de un aborto espontáneo que sufrió durante su relación. También indicó que su entonces marido le insistió para que experimentaran sexualmente con terceras personas.

“La verdad es que me enojé mucho. Finalmente, había llegado a un lugar donde la prensa no nos perseguía ni a mí, ni a Mila ni a mis hijos. Y de pronto, tenía a los paparazzi en la escuela de mis hijos”, explicó, sobre las repercusiones de lo que Moore contó en sus memorias. Y se enfocó, también, en cómo experimentó la pérdida del embarazo de la actriz: “Perder un hijo que creés que vas a tener, y estar tan cerca de pensar que vas a tener un hijo, es muy, muy doloroso”, rememoró el actor en la entrevista. Y agregó: “Todos lidiamos con eso de diferentes maneras. Por alguna razón, tuve que tener esa experiencia. Me encantan los niños. No me habría casado con una mujer que tuviera hijos si no me encantaran. Y haber tenido otro hijo habría sido increíble. Pero, por alguna razón, tenía que pasar por esa experiencia”, reflexionó.

De todos modos, para él, el momento más triste de aquella etapa fue el de la ruptura. “Nada te hace sentir como un fracasado como el divorcio. Se siente como un maldito fracaso al por mayor”, aseguró. En aquel momento, además, tenía que enfrentar un hecho irrefutable: su imagen pública se había hecho añicos luego de que los medios revelaran toda clase de detalles sobre el encuentro que había mantenido con una mujer mientras estaba casado.

Un año después de la separación, Kutcher comenzó a salir con su antigua compañera de That ‘70s Show, Mila Kunis. Su primera hija llegó en el 2015, y ese mismo año decidieron formalizar su unión. En el 2016, llegó el segundo de sus hijos. “Lo que hizo que nuestra relación se acelerara fue que siempre admiré a Mila. Sus talentos, sus habilidades, sus dones. Pero sabía que ella no me necesitaba. Y ella sabía que yo no la necesitaba. Además, ya conocíamos toda la suciedad del otro”, explicó. Y agregó: “Mi esposa es mucho más genial que yo”.

