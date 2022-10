Mila Kunis y Ashton Kutcher: actriz revela las dificultades que han enfrentado por la enfermedad de su esposo

Hace un tiempo, Ashton Kutcher conmocionó al mundo del entretenimiento al revelar una extraña enfermedad que padeció tres años atrás y que lo alejó repentinamente de los escenarios. Diagnosticado con Vasculitis, una condición autoinmune que afecta la vista, la audición y el equilibrio, el actor confesó que estuvo casi un año intentando recuperar sus sentidos y que finalmente logró salir ileso, al menos sin graves secuelas.

“Tuve esta extraña y súper rara forma de vasculitis que me quitó la visión, me quitó la audición, me quitó el equilibrio”, contó el protagonista de Two and a Half Men en un programa de National Geographic. “Realmente no lo apreciás hasta que se va, hasta que decís: no sé si alguna vez podré volver a ver, no sé si volveré a oír, no sé si volveré a caminar. Tengo suerte de estar vivo”, confesó el galán sorprendiendo a todos los espectadores.

Tras asegurar que luego de recibir este diagnóstico tuvo un gran crecimiento personal, el marido de Mila Kunis dio detalles de cómo logró superar esta dura afección: “Empezás a navegar por encima de tus problemas en lugar de vivir debajo de ellos”, indicó.

Ashton Kutcher y Mila Kunis tienen siete años de matrimonio. Foto: GDA

Inmediatamente, sus dichos tuvieron una fuerte repercusión en el medio, por lo que Kutcher recurrió a las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores: “Antes de que haya un montón de rumores, comentarios, lo que sea por ahí… Sí, tuve un episodio raro de vasculitis hace 3 años. Tuve algunas deficiencias auditivas, visuales y problemas de equilibrio justo después. Me recuperé por completo. Todo está bien. Siguiendo hacia adelante. Nos vemos en el Maratón de Nueva York del 2022″, escribió en su perfil de Twitter, dando cuenta de su buen estado de salud.

Si bien por ese entonces Mila Kunis decidió acompañar a su marido en silencio, hace poco decidió hablar y contar cómo atravesaron ese difícil momento en casa. “En estas situaciones no tenés tiempo de sentarte a hablar, tenés que reunir fuerzas. Simplemente hay que lidiar con cualquier problema de salud que se presente en tu camino, pero aún tenés a tus hijos, a tu familia y tenés que seguir viviendo tu vida”, expresó la actriz en una entrevista reciente con Entertainment Tonight.

Mila Kunis y Ashton Kutcher han recaudado $20 millones para Ucrania y van por más

Tras asegurar que enfrentaron la enfermedad juntos como familia, la protagonista de Ted confesó: “Creo que somos muy afortunados de tenernos el uno al otro, pero no podíamos sentarnos y simplemente hablar de lo que estaba pasando, no. Había que pasar a la acción”, dijo sobre su reacción al enterarse del diagnóstico.

Esta no es la primera vez que Kunis habla de lo unidos que son como pareja. Durante la pandemia de coronavirus, la actriz se sinceró sobre cómo estaban atravesando esos meses donde el mundo se puso en pausa y reveló que tanto ella como Kutcher eran muy “codependientes” y que disfrutaron mucho de la vida puertas adentro.

En pareja desde 2012, ese apoyo mutuo se vio en más de una oportunidad. En marzo de este año, fue Ashton quien se mostró cien por ciento a disposición de su esposa cuando juntos idearon un plan para recaudar fondos para Ucrania, país de origen de Kunis, luego de la invasión rusa. En cuestión de días, la pareja logró juntar 30 millones de dólares para ayudar a quienes quedaron en el país como así también a aquellos que optaron por huir y dejar sus vidas atrás.

“Nuestro trabajo no ha terminado. Haremos todo lo posible para garantizar que este amor que vino como parte de esta campaña encuentre el máximo impacto con los necesitados”, dijeron en un video de Instagram.

Mila y Ashton se conocieron en 1998 mientras rodaban la serie That ‘70s Show. Sin embargo, no empezaron a salir hasta el 2012. Tras casarse en el 2015, llegaron sus dos hijos, Wyatt y Dimitri. Desde entonces son una de las parejas más queridas y respetadas de Hollywood.