Anne Hathaway canta ‘Somebody to Love’ en evento de apoyo a Kamala Harris

Anne Hathaway apoya a Kamala Harris cantando 'Somebody to Love'

Anne Hathaway sorprendió en un evento a favor de Kamala Harris al interpretar el clásico de Queen Somebody to Love. La actriz participó en el acto Broadway for Harris, celebrado en The Town Hall, ubicado en el distrito teatral de Manhattan, donde mostró su talento vocal ante una audiencia entusiasta.

Hathaway, conocida por su papel en El diario de la princesa, utilizó este medio para declarar su apoyo a Kamala Harris en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos, programadas para el 5 de noviembre. Durante su intervención, animó al público a votar: “Voy a votar por Kamala. ¿Quién más aquí va a votar por Kamala?”, expresó, vistiendo un elegante traje negro de lentejuelas.

En un momento de la interpretación, la actriz se dirigió directamente a los espectadores que seguían el evento en línea, especialmente a quienes aún no habían decidido su voto: “Estados Unidos, tenemos una gran decisión que tomar. Quizás no tengas un candidato favorito, pero debes votar por aquello que te importa”, dijo, aludiendo al contraste entre la actual vicepresidenta y Donald Trump.

Este evento, que reunió a grandes figuras de Broadway el 14 de octubre, contó también con la presencia de celebridades como Whoopi Goldberg y Billy Porter. Hathaway estuvo acompañada por su hijo, Jonathan Rosebanks Shulman, según información de medios internacionales.

La canción Somebody to Love tiene un significado especial para la actriz, ya que la interpretó por primera vez en 2004 en la película Ella está encantada. En aquella escena, su personaje, bajo un hechizo, está obligado a cantar, comenzando con timidez, pero culminando en una actuación enérgica que ha sido recordada por los fanáticos.

El acto fue un espacio donde la política y el arte se entrelazaron, buscando inspirar a los votantes a participar en la contienda electoral que definirá el futuro de Estados Unidos.

