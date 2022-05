Amber Heard y Johnny Depp: Actriz acusa a su ex de violación, abuso y golpes

Luego de varios días en que los testigos de Johnny Depp fueran interrogados por los abogados del actor y por los defensores de Amber Heard, ahora tocó la otra cara de la moneda. Serán los representantes de Heard quienes llamen al estrado a sus propios declarantes ,y la primera en hacerlo, fue precisamente la exesposa de la estrella de Piratas del Caribe.

En el juicio, que se realiza en una corte del estado de Virginia, Estados Unidos, Depp acusa a su ex por difamación después de que ella publicó un artículo enThe Washington Post en el que aseguró que era víctima de violencia doméstica. En este mismo caso, Amber contrademandó a Depp por $100 millones.

En su primer día testificando en el juicio, Amber Heard lloró al recordar su relación con Johnny Depp. (AFP /AFP)

En su primer día de interrogatorio, a Heard se le hicieron preguntas básicas como a qué se dedicaba y dónde vivía. Después comenzó el recuento de una relación tortuosa -de la que ya se ha hablado y expuesto casi todo-. Amber contó que Depp había abusado física y sexualmente de ella.

Declaraciones impactantes

Dolor al recordar: La intérprete afirmó que exponer los problemas de su relación con Depp durante el juicio le ha provocado un profundo dolor. “Me cuesta encontrar las palabras para describir lo doloroso que es esto. Es horrible para mí sentarme aquí durante semanas y revivirlo todo. Oír a gente que conocí, a mi exmarido, con quien he compartido una vida, hablar de nuestras vidas como lo han hecho... Esto es lo más doloroso y difícil que he pasado nunca. Seguro”.

Drogas: Después de contar cómo se conocieron y la química que hubo entre ambos, Heard prosiguió a contar detalles de su vida, como los cambios de humor de Johnny cuando consumía drogas. “Johnny con speed es muy diferente de Johnny con opiáceos; Johnny con opiáceos es muy diferente a Johnny con cocaína. Tenía que aprender a prestar atención a las diferentes versiones de él”.

Primeras agresiones: La actriz recordó que durante un viaje a las Bahamas tuvo una discusión con su esposo por causa de las drogas y el alcohol. En esa ocasión vivió la primera agresión física y psicológica por parte de Depp. “Me agarró por el cuello, me sostuvo un segundo y me dijo que podría matarme y que era una vergüenza”.

Agregó que la primera vez que la golpeó fue porque le preguntó por un tatuaje (posiblemente el que Depp tenía con el nombre de Winona Ryder). En esa ocasión la abofeteó varias veces, dijo.

Durante el interrogatorio a Amber Heard, Johnny Depp (de espaldas) casi no hizo contacto visual con su exesposa. (AFP /AFP)

Abuso sexual: Otro fuerte pasaje que narró la actriz habría sucedido en una fiesta, cuando ella y su entonces pareja habían discutido. Ella y Depp volvieron a una caravana donde hacían el viaje, él buscaba sus drogas pero no las encontraba, por lo que se puso violento y abusó sexualmente de ella. “Me quitó la ropa interior y me dijo: ‘Vamos a hacer una búsqueda en la cavidad’. Dijo que estaba buscando su cocaína. (...) Me metió los dedos dentro”, dijo la actriz entre sollozos.