Amante de Pablo Escobar rompe su silencio 30 años después de la muerte del narcotraficante

“Yo me enamoro de él porque él se enamora primero de mí. Si Pablo no se hubiera enamorado de mí, obviamente yo no hubiera tenido una relación con un hombre de clase baja, feíto, bajito, gordito y, aparte, criminal”, así describió Virginia Vallejo su relación con Pablo Escobar. En la actualidad, la mujer es reconocida como una de las personas que más conoció al capo, además de su esposa, Victoria Eugenia Henao.

