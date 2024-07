Alec Baldwin ante la justicia por disparo mortal en el set de ‘Rust’

Un esperado juicio tendrá lugar esta semana en un histórico pueblo del lejano oeste estadounidense, donde ambas partes buscan justicia por una bala fatal disparada desde un revólver. Si el caso de Alec Baldwin por homicidio involuntario suena a trama de Hollywood, las víctimas, los riesgos y las trágicas consecuencias son una dura realidad.

En octubre de 2021, durante la filmación de “Rust”, una película de vaqueros de bajo presupuesto en Nuevo México, un revólver que Baldwin manipulaba descargó una bala real que causó la muerte de la directora de fotografía e hirió al director de la cinta.

Con la prominencia de Baldwin y lo inusual de los incidentes mortales en los sets, especialmente en una industria cinematográfica estadounidense con rigurosos controles, la historia se convirtió rápidamente en un tema global. Opiniones divididas ven a Baldwin como víctima, un actor ajeno al hecho de que el arma contenía una bala real en lugar de munición simulada, mientras otros lo culpan por su presunto comportamiento irresponsable.

Casi tres años después, tras múltiples intentos del destacado equipo legal de Baldwin por cerrar el caso sin éxito, estos argumentos serán evaluados por un jurado en un tribunal de Santa Fe, donde el juicio comienza el martes. Si es declarado culpable, Baldwin enfrenta hasta 18 meses de prisión, una sentencia que ya cumple la armera de la película, Hannah Gutierrez, condenada y sentenciada por el mismo tribunal este año.

Alec Baldwin argumenta que no jaló el gatillo y que se le aseguró que el revólver estaba descargado, como es habitual en los sets de filmación, donde las balas reales están prohibidas. (ANGELA WEISS/AFP)

Reglas de seguridad básicas

La muerte de Halyna Hutchins ocurrió una tarde soleada durante un ensayo de “Rust” en una pequeña capilla del Rancho Bonanza Creek, ubicado a unos 30 kilómetros de Santa Fe. Baldwin estaba ensayando una escena de su personaje, un forajido acorralado por dos agentes en una iglesia, donde saca su Colt.

Según el actor, no accionó el gatillo y le aseguraron que el revólver estaba “frío”, término que en la jerga cinematográfica indica que no contenía munición y era seguro de usar. Baldwin argumenta que no le correspondía, como actor, verificar si se respetaban las normativas que prohíben el uso de balas reales en los sets de filmación.

El juicio de Hannah Gutierrez, la joven armera de “Rust”, reveló varios argumentos que la fiscalía utilizará contra Baldwin, quien también fungía como productor de la película. Los abogados de Gutierrez señalaron que Baldwin infringió algunas de las reglas más básicas de manipulación de armas, como apuntar únicamente si se pretende disparar.

“La conducta de Alec Baldwin y su falta de seguridad en el manejo de armas dentro de la iglesia ese día son aspectos por los cuales deberá rendir cuentas”, afirmó la fiscal especial Kari Morrissey, en un raro momento de consenso entre ambas partes del proceso judicial.

LEA MÁS: Juez rechaza moción de Alec Baldwin en caso Rust

Conducta en el set

El momento llegó, con la selección del jurado el martes y la presentación de los argumentos iniciales programada para el miércoles. Que el caso llegue a juicio representa una especie de victoria para los fiscales, quienes enfrentaron varios intentos del equipo legal de Baldwin por desestimar el caso.

La defensa del actor estadounidense, de 66 años, argumentó que el FBI dañó el arma durante pruebas de laboratorio, lo que podría impedir un juicio justo. Este punto es crucial ya que el FBI concluyó que el arma no podría haber disparado sin que se accionara el gatillo, un hecho que la defensa dice haber perdido la oportunidad de refutar debido al incidente con el Colt.

Sin embargo, estos argumentos no convencieron a la magistrada Mary Marlowe Sommer, quien decidió proseguir con el juicio. El equipo de Baldwin también insinuó que su estatus de celebridad y su perfil liberal incentivaron a los fiscales a perseguirlo con tenacidad.

Documentos judiciales alegan que el comportamiento impredecible de Baldwin contribuyó a la tragedia y que cambió varias veces su versión de los hechos. “El señor Baldwin gritaba y maldecía frecuentemente”, indicó Morrissey, quien señaló que tanto él como su equipo fueron blanco de estos comportamientos.

“Observar la conducta del señor Baldwin en el set de ‘Rust’ es presenciar a un hombre que no controla sus emociones y parece no preocuparse por cómo afecta a quienes lo rodean”, añadió.

Se estima que el juicio se prolongue por unos 10 días.