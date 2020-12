“Caccio’s no es el local. Es el conjunto de vivencias que muchos tuvimos ahí. Donde sea que vayas a abrir un nuevo local todo el pasado del anterior va a quedarse en la mente de los que frecuentamos el de la Calle de la Amargura. Gracias por sostener por tantos años un refugio para quienes no nos gusta la música tierrosa y que sirve la mejor pizza. Ahi estaremos en el nuevo Caccio’s no importa donde lo abras”, expresó Carlos Ulate en apoyo al dueño del lugar.