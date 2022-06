Actores de Netflix murieron en accidente de tránsito durante la grabación de ‘The Chosen One’

Los actores y gestores culturales Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote” murieron en un accidente de tránsito durante la producción de la serie The Chosen One, de Netflix. Un compañero de los artistas acusó a la compañía productora de ponerlos en riesgo al no aportar recursos necesarios para que pudiera trasladarse el equipo.

En una publicación en su página oficial, el novelista Rick Zazueta reveló que la empresa utilizaba vehículos en malas condiciones para transportar a los miembros del proyecto, aun cuando debían trasladarse entre ciudades a cientos de kilómetros de distancia por carreteras que, debido a su deterioro, también representan un riesgo.

Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González eran dos actores y gestores culturales muy reconocidos por su aporte a la cultura mexicana. (El Universal/México/GDA)

“Su muerte es una tragedia no solamente por el robo de este talento, pero principalmente porque éstas muertes tienen culpables… Los actores no han parado de quejarse de lo mal que se les está tratando específicamente en el tema de transporte y logística… paneles viejas con llantas lisas, choferes cansados y sobre-explotados - los actores transportados como ganado para ahorrarse unos cuantos pesos”, se lee en su publicación.

De acuerdo con portales locales en Baja California Sur, el jueves pasado fue reportado un accidente automovilístico en la carretera peninsular a la altura del tramo carretero Santa Rosalía-Loreto, en el que una camioneta blanca se volcó con un saldo de dos muertos y seis lesionados.

Cuando socorristas llegaron al sitio, Raymundo Garduño Cruz y Juan Francisco González Aguilar “Paco Mufote” ya habían fallecido, mientras que las demás personas que iban dentro de la unidad fueron trasladadas a una clínica cercana. Todos eran parte del equipo de producción de Netflix.

Por medio de un comunicado de prensa la Secretaría de Cultura de Baja California lamentó el fallecimiento de los actores y promotores culturales a quienes consideró pieza clave para promover la cultura dentro y fuera del estado.

“La Secretaría de Cultura de Baja California lamenta profundamente el fallecimiento del reconocido creador escénico, actor y promotor de la compañía Inmigrantes Teatro y organizador de la Semana de Teatro para Niños del ICBC Raymundo Garduño Cruz. La comunidad artística y bajacaliforniana pierde a un importante gestor cultural y gran entusiasta del arte escénico”, se lee en el escrito.

Juan González, también conocido como “Paco Mufote” era un reconocido promotor, actor y músico bajacaliforniano. En tanto, Raymundo Garduño formó parte de la compañía Inmigrante Teatro y Semana de Teatro para Niños del ICBC Raymundo.