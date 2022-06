Marilyn Monroe: Netflix presenta primer tráiler de la película sobre la icónica estrella

La vida detrás de la enigmática actriz, cantante y modelo Marilyn Monroe quedará al descubierto el próximo 23 de setiembre, cuando Netflix estrene una película biográfica estelarizada por Ana de Armas.

Se trata de Blonde, un filme basado en la novela homónima de 1999 de Joyce Carol Oates. Este es un largometraje que combina la realidad con la ficción y que trata de mostrar a la mujer vulnerable que se oculta detrás de la súperestrella.

En el primer adelanto de la película, estrenado este jueves 16 de junio, se puede ver a una Marilyn Monroe llorando frente al espejo pidiendo a una mujer que no la abandone, mientras de fondo suena Diamonds Are a Girl’s Best Friend (que ella canta en Los caballeros las prefieren rubias, de 1953).

Ana de Armas se transformará en la icónica estrella de Hollywood para el filme 'Blonde', una cinta sobre Marilyn Monroe. (Netflix)

[ Marilyn Monroe y la historia detrás de su ‘Happy Birthday’ a John F. Kennedy ]

Además, en el avance se hace un repaso por una serie de icónicas fotografías de la artista, incluida la del famoso vestido blanco de The Seven Year Itch.

De repente, se ve a la actriz sentada frente al espejo dejando de lado las lágrimas para comenzar a reír: la persona a la que esperaba llegó.

“Monroe atraviesa una montaña rusa de emociones en menos de un minuto, mientras se sienta en una silla de maquillaje, desesperada por convocar al símbolo sexual que la multitud espera, mientras lucha por abrirse camino a través de un mar de cámaras intermitentes”, dice Netflix.

Sin embargo, Blonde va más allá, pues el filme busca retratar la infancia de Norma Jeane (el nombre verdadero de Monroe) y su conflicto de adulta de separar su vida privada de su vida pública.