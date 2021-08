$136 millones, la herencia que el actor Daniel Craig no les dejará a sus hijas

El actor Daniel Craig, de 53 años interpretará por última vez a James Bond en el filme 'Not Time to Die'. (Charles Sykes/Charles Sykes/Invision/AP)

Daniel Craig, la estrella de James Bond, afirmó que sus hijas no heredarán su vasta fortuna.

El actor de 53 años, indicó que planea “regalar” sus millones antes de morir, ya que considera que es “desagradable” pasárselos a su línea sucesoria. Según consignó el Daily Mail, el patrimonio del actor está estimado en alrededor de $136 millones.

Craig es padre de dos mujeres: Ella Craig Loudon, de 29 años, a quien tuvo junto a su exesposa Fiona Loudon y otra niña nacida en setiembre del 2018, fruto de su relación con su actual esposa, Rachel Weisz.

“Creo que Andrew Carnegie (un empresario y filántropo estadounidense) regaló lo que a conversión de hoy serían unos $11 mil millones, lo que demuestra lo rico que era porque apuesto a que también se quedó con algo”, señaló el actor británico. Y agregó: “Pero no quiero dejar grandes sumas a la próxima generación . Creo que la herencia es bastante desagradable. Mi filosofía es deshacerme del dinero o regalarlo antes de irme”.

Su despedida del personaje de James Bond

Daniel Craig anunció también que dejará de interpretar al famoso agente 007 tras la próxima película No Time To Die, que se estrenará el 30 de setiembre, luego de posponerse varias veces por la llegada de la pandemia del nuevo coronavirus.

Esta no es la primera vez que se especula con su salida de la saga . Tras el estreno de Spectre, en 2015, parecía que Craig no volvería a interpretar al icónico agente secreto. Pero el actor le dijo a Total Film que había un hilo de la historia de su primera película de Bond, Casino Royale, de 2006, que lo convenció de hacer su última aparición en el personaje.

“Pensé que probablemente no era físicamente capaz de hacer otra . Para mí estaba muy cortado y seguro que no regresaría”, afirmó el artista. Por su parte, la productora Barbara Broccoli señaló que Craig estaba “tan agotado después de esa película”, que sabían que necesitaría un descanso. Por este motivo, pasaron casi dos años hasta que Bárbara y su medio hermano Michael Wilson, a cargo de Eon Productions, se acercaron a Craig para hacerle la propuesta de No Time To Die.

“Empezamos a hablar de ello y dije: ‘Puede que haya una historia que debamos terminar aquí, algo que empezamos en Casino Royale’“, reveló el artista. Y adelantó: “Algo que tiene que ver con Vesper y Spectre, en cierto modo”, finalizó.