Fans de Incubus disfrutarán de su concierto en Costa Rica entre ropa negra, cadenas y botas

La banda estadounidense Incubus cargó Parque Viva del color negro, cadenas y botas. El rock alternativo convocó a los asistentes desde las 7:30 a. m., quienes esperaban con gran emoción estar cerca del escenario para disfrutar del Morning View + The Hits, nombre de la gira mundial del grupo que los trajo de regreso en concierto a Costa Rica este domingo 23 de marzo.

Algunos vieron a la banda en el Festival Imperial 2008 o en Picnic 2023, pero para otros, esta es la primera vez que gritarán y saltarán con canciones emblemáticas como Drive, Wish You Were Here y Pardon Me.

A las 3:30 p. m., la fila para estar lo más cerca posible de la banda ya tenía unos 200 metros de largo. Durante la prueba de sonido, las personas gritaron y cantaron la canción Nice to Know You, que escuchaban a la distancia.

Entre los asistentes se vieron elementos infaltables del rock: camisetas de color negro y alusivas a grandes bandas del género, labios pintados de colores fuertes y accesorios plateados.

Grupos de amigas, amigos y familiares se reunieron parar asistir al evento, e incluso algunos viajaron desde otros países exclusivamente para disfrutar a Incubus.

Mauricio y Natalia fueron los primeros en la fila para estar lo más cerca posible de la banda Incubus en concierto en Costa Rica, ellos llegaron a las 7:30 a. m. y viajaron desde Heredia. (Jorge Navarro)

Este grupo de seis amigas se puso de acuerdo desde diversas partes de Costa Rica para disfrutar del concierto de Incubus, algunas verían por primera vez a la banda. (Jorge Navarro)

Los esposos Cindy y Wilfrido se hicieron camisetas alusivas al concierto de Incubus en Costa Rica. Esta será la primera vez que vean a la banda en vivo. (Jorge Navarro)

Yerlin y Rodrígo son hermanos, uno es de Naranjo y otro de Moravia; como grandes fans de Incubus se pusieron de acuerdo para verlos por primera vez en concierto en Costa Rica. (Jorge Navarro)

Dafne, Luciano, Andrés y Pirry viajaron desde Guatemala para poder escuchar a Incubus durante su gira ‘Morning View + The Hits’. El concierto en Costa Rica se realizará este domingo 23 en Parque Viva. (Jorge Navarro)

Amigos y familiares se reunieron para escuchar a Incubus, banda que visita el país por tercera vez a Costa Rica con un concierto. Las dos primeras ocasiones fueron en festivales de música. (Jorge Navarro)