Incubus en el Festival Picnic: Vea las fotos de la banda ‘adulta’ que cerró la jornada

Tras una jornada de más de 10 horas, el cierre de la tarima principal del Festival Picnic estuvo en las gargantas de la banda californiana Incubus, la cual salió a escena cerca de las 9:30 p. m. Así concluyó la primera fecha de la edición 2023 del festival, celebrada a lo largo de todo el sábado 28 de enero en Pedregal.

Eran los últimos en presentarse en el escenario principal, lo que los colocaba como el plato fuerte de la noche, uno que fue degustado por un público algo distinto a la juventud que había estado “perreando” al son del género urbano durante todo el día.

Personas que superaban los 30 años fueron el principal público de los roqueros, quienes se presentaron sin el bajista Ben Kenney, que debido a un quebranto de salud no pudo viajar. A pesar de la importante baja, Incubus dio todo y más durante su show en el que interpretó temas clásicos como Nice to Know You y Wish You Were Here.

A continuación puede repasar en imágenes el show que estuvo cargado de fuerza y energía, espectáculo que tuvo en sus manos cerrar el festival veraniego con broche de rock.

Brandon Boyd, vocalista de Incubus, fue pura dinamita en el escenario principal del Festival Picnic. (JOHN DURAN)

El Festival Picnic vio la segunda presentación de Incubus en suelo tico, luego de su debut en el 2008 en el Festival Imperial. (JOHN DURAN)

Brandon Boyd interactuó con el público que aguantó hasta el cierre del festival para ver a Incubus. (JOHN DURAN)

Incubus propició un cambio generacional frente de la tarima. Los jóvenes seguidores del género urbano dieron paso a roqueros más veteranos. (JOHN DURAN)