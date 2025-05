Fans de ‘Friends’ reviven el romance más querido de la serie este 15 de mayo

Cada 15 de mayo, los fanáticos de Friends reviven una de las bodas más emotivas de la televisión. En la ficción, esa fue la fecha en que Mónica Geller y Chandler Bing unieron sus vidas para siempre.

El episodio, titulado The One with Monica and Chandler’s Wedding, cerró la séptima temporada de la serie. NBC lo emitió por primera vez el 17 de mayo de 2001. Desde entonces, esa escena ocupa un lugar especial en la memoria colectiva de quienes crecieron con la serie.

La historia de Mónica y Chandler se construyó sobre una base sólida: la amistad. Ambos se conocieron en la universidad, compartiendo años de cercanía, bromas y confidencias. Sin embargo, su relación cambió durante la boda de Ross en Londres.

Monica y Chandler se casaron el 15 de mayo dentro de la historia de 'Friends'. (Warner/Warner)

En aquel episodio Mónica se sintió deprimida y Chandler la consoló. Ese gesto marcó el inicio de un romance inesperado, que se mantuvo en secreto durante varios capítulos. La conexión entre ellos fue tan natural que guionistas y productores decidieron explorarla a fondo.

La relación evolucionó con ternura, humor y complicidad. Eventualmente, Mónica y Chandler revelaron su amor al grupo de amigos. La propuesta de matrimonio, uno de los momentos más conmovedores de la serie, todavía provoca lágrimas en los seguidores. Muchos la consideran la mejor propuesta televisada.

Incluso, quienes han visto la serie decenas de veces vuelven a emocionarse con esa escena. Chandler, siempre nervioso y torpe, encuentra el valor para pedirle a Mónica que se case con él. La aparición inesperada de Richard, antiguo novio de ella, casi arruina el momento, pero el amor prevalece.

La boda no solo consolidó una relación entrañable. También transformó la dinámica del grupo y trajo nuevos giros a la historia. A partir de entonces, Mónica y Chandler enfrentaron juntos los retos de la vida adulta, como la búsqueda de un hijo y la mudanza fuera de Nueva York.

Cada año, Warner Channel celebra esta fecha con publicaciones conmemorativas. “El 15 de mayo es historia para todos los fans de #Friends”, publicó el canal junto a íconos de boda. Los seguidores respondieron con mensajes nostálgicos y agradecidos.