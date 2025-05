Actriz de ‘Friends’ reveló su talento oculto relacionado con la música

Courteney Cox, quien interpretó a Monica Geller en Friends, la icónica serie de los años 90, compartió en sus redes sociales un video tocando un instrumento musical, generando sorpresa entre sus más de 15 millones de seguidores.

Courteney Cox es activa en redes sociales. Con frecuencia, comparte contenido sobre su vida diaria, su familia y las actividades que más disfruta. (Instagram/Instagram)

A lo largo de los años, muchas celebridades han demostrado que su talento no se limita a la actuación, y suelen sorprender al público cuando revelan habilidades artísticas poco conocidas. Este es el caso de Courteney Cox.

La intérprete compartió un video en el que mostró su destreza para tocar la batería, “Calentando para Stagecoach” (en referencia al festival de música Coachella que se realizó en California el mes pasado), escribió en la descripción del posteo que realizó en su cuenta de Instagram, acumulando más de 4.000 comentarios de fans que elogian su talento.

Courtney Cox

Allí, se la vio sentada sobre la banqueta de su batería tocándola al ritmo de Back in Black, de AC/DC. Mientras la canción de la banda australiana sonaba de fondo, la actriz de 60 años golpeaba los platillos.

Como era de esperar, los likes no tardaron en colmar la publicación, al igual que los comentarios de sus fanáticos, quienes no podían creer lo que escuchaban.

“Es como si fueras buena en todo lo que hacés. ¡Estoy sin palabras! Esta canción es fuego, por cierto", le comentó uno de los internautas.

El mensaje que no pasó inadvertido fue el de su profesor de batería John Stamos, el actor, baterista y escritor estadounidense, quien la felicitó por su performance: “Increíble. Hacés sentir orgulloso a tu primer profesor de batería (yo)”.

El kit de percusión no es el único instrumento que Cox sabe tocar. Durante la emblemática serie, su personaje Mónica tocó en varias oportunidades el piano. De hecho, en 2021 compartió un video en su red social en la que entonó I’ll Be There for You, la banda sonora de Friends.