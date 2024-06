Courteney Cox de ‘Friends’ celebra 60 años con una carrera exitosa en televisión y cine

Courteney Cox, la actriz, productora y directora estadounidense conocida principalmente por su papel como Monica Geller en la serie de televisión Friends, cumplió este sábado 60 años. Nació el 15 de junio de 1964 en Birmingham, Alabama, y a los treinta años protagonizó una de las comedias situacionales más recordadas de la televisión.

Sin embargo, la carrera de Cox no se limitó a “Friends”. La actriz tuvo roles destacados en otras series y películas. A los 45 años comenzó a protagonizar Cougar Town, su propia serie de comedia. Además, su incursión en la popular franquicia de películas de terror Scream comenzó mucho antes. En este contexto, Cox inició su trayectoria detrás de cámaras, desempeñándose como productora y directora en varios proyectos.

LEA MÁS: Courteney Cox afirma que el espíritu de Matthew Perry la ‘visita‘

Por eso, hoy recordamos cinco momentos memorables de su trayectoria y su vida personal:

‘Friends’ (1994-2004)

Su papel como Monica Geller en Friends es uno de los más icónicos y queridos de la pantalla chica. La serie fue un gran éxito y consolidó su carrera como actriz de comedia. El personaje es una chef obsesionada con la limpieza y el orden, conocida por su competitividad y su naturaleza maternal hacia sus amigos.

Monica es la hermana menor de Ross Geller (David Schwimmer) y la mejor amiga de Rachel Green (Jennifer Aniston). Además, su relación con Chandler Bing (Matthew Perry), que evoluciona de una amistad a un matrimonio, es una de las historias de amor centrales de la serie. Esto tuvo un gran impacto cultural que ha hecho que incluso generaciones nuevas sigan acercándose con cariño a los personajes.

Courteney Cox

‘Scream’ (1996)

Su participación en la exitosa franquicia de terror Scream como la reportera Gale Weathers le permitió a Cox mostrar su versatilidad como actriz y se convirtió en un papel recurrente en las secuelas. Pasó de la comedia a un papel dramático que colaboró al suspenso de la película.

El filme trajo nuevamente a la pantalla grande un gran éxito del género slasher, refrescando una premisa que se sentía estancada y previsible para la audiencia. Los factores que hicieron que esto sucediera fueron la frescura de sus personajes y el humor que maneja la película en algunos pasajes.

‘Cougar Town’ (2009-2015)

Como protagonista y productora ejecutiva de esta comedia, Cox mostró su talento tanto delante como detrás de la cámara. Fue la primera vez que tenía un programa que giraba alrededor de ella. Su interpretación de Jules Cobb le valió gran aceptación de la crítica y obtuvo el Satellite Award por Mejor Actriz en una Serie de Televisión - Comedia o Musical en 2010.

Matrimonio y maternidad (1999-2013)

Courteney Cox estuvo casada con el actor David Arquette desde 1999 hasta 2013. Juntos tuvieron una hija, Coco Arquette, nacida en 2004. Sin embargo, en 2013, luego de estar separados durante varios años, decidieron concluir su matrimonio.

Las razones nunca fueron reveladas con exactitud, pero han mencionado que fue una decisión mutua basada en diferencias irreconciliables y la necesidad de seguir caminos separados en sus vidas personales y profesionales. A pesar de su divorcio, Cox y Arquette mantienen una relación amistosa.

Documental dirigido por Cox (2019)

9 Months with Courteney Cox fue el documental que Courteney estrenó en 2019 para contar las historias de las parejas que hacen un viaje físico y emocional al tener un hijo por el método de la fertilización in vitro. Aunque Courteney no forma parte de las relaciones que atraviesan los retos emocionales retratados, en la producción ella se involucra con quienes aparecen en el documental, por ello el título que hace alusión al propio viaje que emprendió para filmarlo.

El Grupo de Diarios América (GDA), al cual pertenece ‘La Nación’, es una red de medios líderes fundada en 1991, que promueve los valores democráticos, la prensa independiente y la libertad de expresión en América Latina a través del periodismo de calidad para nuestras audiencias.