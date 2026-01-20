Fanático con cáncer terminal jugará ‘GTA VI’ en exclusiva, antes del lanzamiento

La desarrolladora rompió su habitual secretismo y accedió de forma confidencial a cumplir el último deseo de un seguidor de la saga Grand Theft Auto.

La desarrolladora Rockstar Games aceptó de forma confidencial una solicitud poco común, pues permitirá que un fanático con cáncer terminal juegue GTA VI antes de su lanzamiento oficial.

La decisión surgió tras la petición pública de un familiar, quien explicó que el paciente no llegaría a la fecha de estreno prevista.

Desde hace años, la sexta entrega de Grand Theft Auto concentra la expectativa mundial del sector gamer. Más de una década después del último título, el nuevo juego aún no está disponible para el público general, sin embargo, la situación médica del joven llevó a la compañía a modificar de manera puntual su norma habitual.

La petición que llegó a Rockstar Games

Anthony Armstrong, desarrollador de Ubisoft en Toronto, publicó un mensaje en LinkedIn dirigido a contactos con acceso a Rockstar Games. En la publicación explicó que un familiar cercano, identificado como Cole, enfrentaba un cáncer terminal y tenía pocas probabilidades de ver el lanzamiento del videojuego.

Armstrong detalló que los médicos estimaron entre seis y 12 meses de vida para el paciente. En el mejor escenario, el fallecimiento coincidiría con el mes de salida del juego, según indicó en su mensaje original.

La familia buscó que Cole pudiera jugar GTA VI antes de su estreno como un último deseo personal. Armstrong reconoció las restricciones y el alto nivel de secretismo que rodea el desarrollo del título. Aun así, decidió hacer pública la solicitud con la esperanza de una respuesta.

El mensaje se difundió con rapidez en redes sociales y generó reacciones de apoyo dentro de la comunidad gamer. Días después, Armstrong publicó una actualización breve. Confirmó que logró comunicarse con la empresa y que recibió noticias positivas, sin brindar detalles adicionales. Posteriormente, eliminó la publicación inicial.

Aunque no existió confirmación oficial, la actualización indicó que Rockstar Games accedió de manera excepcional a la petición bajo condiciones de confidencialidad.

🎮👏🏻| ¡Gesto inolvidable de Rockstar Games!



Un fanático de GTA con cáncer terminal (pronóstico de 6-12 meses de vida) podrá jugar GTA 6 antes de su lanzamiento oficial en noviembre de 2026.



Todo comenzó con un emotivo post en LinkedIn de Anthony Armstrong, desarrollador de… pic.twitter.com/ebwLSyIwOJ — NTF (@NTFxSF) January 18, 2026

Según la información divulgada en una campaña de GoFundMe, el jugador se llama Cole y tiene 38 años. Es descrito como una persona muy apreciada por su círculo cercano. Se casó con su esposa, Kaila, en 2021.

Poco después inició un proceso médico complejo que se agravó en 2022. A inicios de este año, tras múltiples cirugías, tratamientos de radioterapia, infecciones y complicaciones constantes, los médicos informaron que los tumores cerebrales que padece son irreversibles. El diagnóstico final los catalogó como una enfermedad cerebral terminal.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.