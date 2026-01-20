Viva

Fanático con cáncer terminal jugará ‘GTA VI’ en exclusiva, antes del lanzamiento

La compañía permitió que el fanático pruebe el esperado juego antes de morir; accedió tras una solicitud excepcional hecha por un familiar

Por El Tiempo / Colombia / GDA
La desarrolladora rompió su habitual secretismo y accedió de forma confidencial a cumplir el último deseo de un seguidor de la saga Grand Theft Auto.
La desarrolladora rompió su habitual secretismo y accedió de forma confidencial a cumplir el último deseo de un seguidor de la saga Grand Theft Auto.







