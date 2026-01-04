Tecnología

¿GTA VI se cancela? Lo que realmente ocurre con el videojuego más esperado del 2026

La supuesta cancelación de GTA VI respondió a una broma. Rockstar Games mantuvo el desarrollo activo y confirmó su estreno para noviembre del 2026

Por El Universal / México / GDA
Grand Theft Auto 6 es el juego más esperado por los fans y podría convertirse en uno de los más comprados de la historia. Foto: Rockstar Games.
Rumores sobre la cancelación de GTA VI generaron dudas, pero Rockstar Games aclaró que el juego sigue en desarrollo y llegará en noviembre del 2026.







El Universal

El Universal / México / GDA

El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

