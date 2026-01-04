¿GTA VI se cancela? Lo que realmente ocurre con el videojuego más esperado del 2026

Rumores sobre la cancelación de GTA VI generaron dudas, pero Rockstar Games aclaró que el juego sigue en desarrollo y llegará en noviembre del 2026.

Los rumores sobre una supuesta cancelación de GTA VI encendieron las alarmas entre los seguidores de Rockstar Games. En redes sociales circuló información que ponía en duda el futuro del lanzamiento más esperado de la industria del videojuego. Sin embargo, esos mensajes no respondieron a hechos reales.

La supuesta cancelación de Grand Theft Auto VI formó parte de una broma del Día de los Inocentes. La información careció de sustento oficial y no existió confirmación por parte de la desarrolladora. Rockstar Games continuó con el desarrollo del proyecto sin cambios de fondo.

El videojuego siguió en producción y mantuvo su hoja de ruta. La compañía trabajó en lo que definió como su proyecto más ambicioso. El lanzamiento, eso sí, quedó fijado para una fecha posterior a la inicialmente prevista.

¿Cuándo sale GTA VI?

Rockstar Games anunció en noviembre del 2025 un nuevo retraso en el estreno de GTA VI. La empresa informó que el videojuego llegará al mercado el 19 de noviembre del 2026.

Según la desarrolladora, el ajuste respondió a la necesidad de contar con más tiempo de desarrollo. El objetivo consistió en alcanzar un nivel de calidad acorde con las expectativas de los jugadores. La empresa explicó que el tamaño y complejidad del proyecto motivaron la decisión.

Desde su anuncio inicial, GTA VI sufrió varios cambios en el calendario. Primero se proyectó para otoño del 2025. Luego pasó a mayo del 2026. Finalmente, Rockstar Games confirmó noviembre del 2026 como la nueva fecha oficial.

Un proyecto clave para Rockstar Games

La compañía calificó Grand Theft Auto VI como el desarrollo más ambicioso de su historia. El juego trasladará a los usuarios al estado ficticio de Leonida y a una versión moderna de Vice City. Ambos escenarios marcaron uno de los principales atractivos del título.

Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, casa matriz de Rockstar Games, expresó su agradecimiento a la comunidad de jugadores. Destacó la paciencia y el respaldo durante el proceso de desarrollo. También señaló el entusiasmo del equipo por mostrar el nuevo mundo del videojuego.

Por ahora, no existieron señales de una nueva cancelación. El lanzamiento de GTA VI se mantuvo programado para el 2026, a la espera de que no surjan más ajustes en el cronograma.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.