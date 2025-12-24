Los videojuegos más esperados de 2026: GTA VI lidera un año clave para la industria

GTA VI, Nintendo, Sony y Valve encabezan un calendario de videojuegos para 2026 que combina nostalgia, innovación y nuevas plataformas.

Grand Theft Auto VI, la nueva consola de Steam y varios lanzamientos exclusivos marcan un 2026 cargado de estrenos que apuntan a redefinir el mercado de los videojuegos desde el primer trimestre.

El año 2026 perfila uno de los calendarios más ambiciosos para la industria del entretenimiento digital. Grandes estudios y fabricantes preparan lanzamientos de alto impacto, con sagas históricas, nuevas consolas y propuestas inéditas para todo tipo de jugadores.

Grand Theft Auto VI

Multiplataforma: 19 de noviembre.

Rockstar Games lanza una nueva entrega de Grand Theft Auto tras 13 años de espera. La saga, creada en 1997, supera las 450 millones de copias vendidas en todo el mundo.

El juego se ambienta en Leonida, un estado ficticio inspirado en Florida, e incluye el regreso de Vice City. La historia presenta dos protagonistas. Jason Duval, exmilitar vinculado a actividades criminales, y Lucía Caminos, exconvicta y primera mujer protagonista en una trama principal de la serie.

Marvel’s Wolverine

PlayStation 5: Otoño.

Sony, Marvel Games e Insomniac Games desarrollan el primer videojuego de Wolverine diseñado para la nueva generación. El título llega en exclusiva para PlayStation 5.

La historia profundiza en el personaje de Logan y recorre escenarios como Madripoor, Canadá y Tokio. El juego incluye referencias al universo X-Men y presenta personajes como Mística, Omega Rojo y los Reavers, con un enfoque centrado en la acción.

Resident Evil: Requiem

Multiplataforma: 27 de febrero.

Capcom estrena una nueva entrega de su franquicia de terror. Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy investigan una serie de muertes vinculadas a los experimentos de la corporación Umbrella.

El título combina acción, exploración y elementos clásicos del survival horror, con enemigos, criaturas y una narrativa orientada al suspenso.

007 First Light

Multiplataforma: 27 de marzo.

James Bond regresa con un videojuego de acción y sigilo que propone una historia original sobre los orígenes del agente británico.

El juego recorre múltiples países y permite elegir entre distintos enfoques para superar los desafíos, desde la fuerza directa hasta el uso del ingenio y el carisma.

Nintendo celebra los 40 años de Mario

Switch 2.

Nintendo conmemora el aniversario de Super Mario con varios lanzamientos. Entre ellos destaca Mario Tennis Fever, previsto para el 12 de febrero, además de versiones actualizadas de Super Mario Bros Wonder y el nuevo Yoshi and the Mysterious Book.

El catálogo también suma Pokémon Pokopia, Splatoon Raiders y una actualización de Animal Crossing para la nueva consola. La compañía incluye una versión renovada del Virtual Boy, acompañada por juegos clásicos.

Steam Machine

Consola híbrida.

Valve lanza una nueva Steam Machine, descrita como un pc consolizado hasta seis veces más potente que Steam Deck.

El dispositivo ejecuta la biblioteca completa de Steam, con funciones propias de un ordenador. Su diseño es cuadrado y de color negro. La compañía la posiciona como competidora directa de PlayStation, Xbox y Switch 2.

Saros

PlayStation 5: 30 de abril.

Sony suma otro exclusivo con Saros, un juego de acción y disparos en tercera persona.

La historia se desarrolla en un planeta hostil y misterioso, con mecánicas similares a Returnal. El título apuesta por una experiencia intensa y de alto ritmo.

Rumores que ganan fuerza

Otros proyectos generan expectativa aunque sin fecha confirmada. Entre ellos figuran Tomb Raider: Legacy of Atlantis, una reinterpretación del juego original de 1996; una nueva entrega de Fable; el proyecto de terror OD: Knock de Hideo Kojima; y Judas, un shooter en primera persona del creador de BioShock.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.