Fanática creyó encontrar a Tapón, pidió una foto... y se equivocó de persona: así reaccionó el artista

Tapón tomó con gracia el error de una fanática que lo confundió con otra persona.

El cantante nacional Tapón vivió un momento que le sacó las carcajadas luego de que se enterara de que lo confundieron con otra persona, y hasta fotografía hubo del momento.

Todo ocurrió en un supermercado cuando terminó una de sus presentaciones y una mujer se le acercó para contarle la graciosa anécdota. “Ella me dijo que se tomó foto con otra persona pensando que era yo, que ando de rojo, y se tomó foto con el hombre pensando que era yo”, dijo entre risas.

Al mostrar la imagen, efectivamente el hombre que posó en la foto con la fanática de canciones como Creada a mi manera llevaba una vestimenta muy similar a la del artista tico, lo que provocó las carcajadas cuando se enteró de la situación al ver “al verdadero Tapón”.

“Venga, tómesela en serio, tómesela bien con el que es”, le dijo a la mujer, quien también se tomó el momento con gracia.

Al final, entre las risas del confuso momento, la mujer logró tomarse la foto con Tapón.