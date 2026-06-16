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Fanática creyó encontrar a Tapón, pidió una foto... y se equivocó de persona: así reaccionó el artista

El mismo cantante costarricense publicó su reacción a la situación tras encontrarse a la mujer luego del error

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Por Fiorella Montoya
Tapón, cantante y artista polifacético
Tapón tomó con gracia el error de una fanática que lo confundió con otra persona. (Rafael Pacheco Granados)







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Tapón
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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