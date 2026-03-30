Fan subió a la tarima con Ivy Queen en La Sabana, pero terminó pasándola mal: así fue el incómodo momento

Este domingo 29 de marzo, Ivy Queen le puso fin al Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026 con un concierto que llenó La Sabana y puso a miles de personas a bailar con el perreo intenso de la Caballota.
Sin embargo, el llamativo espectáculo no fue tan grato para todos los presentes; o más bien, para un fanático en específico, pues lo que era una noche llena de reguetón terminó en un embarazoso recuerdo.
Durante su show, la puertorriqueña subió a un fan a la tarima para que cantara uno de sus éxitos y desde el inicio, advirtió: “En esto le hacen como el chacal (del programa de don Francisco), si no (lo hace bien, le gritan ‘Fuera’)”.
@pamesolano_s
FUERRAAAAAA!!!!!♬ sonido original - Pamela Solano
El joven se subió lleno de alegría y hasta grabó con su celular. Luego, con seguridad, dijo que se llama Walter Clinton, y la boricua con bombos y platillos le dio paso para que se soltara con el micrófono.
No obstante, los nervios le jugaron en contra y terminó duramente abucheado por el público, así como despedido por Ivy.
“Mano arriba, Costa Rica, pura vida y que se sienta… como Walter no cantó, vamos a cantar nosotros”, dijo la artista desatando nuevas risas y aplausos.