Fan subió a la tarima con Ivy Queen en La Sabana, pero terminó pasándola mal: así fue el incómodo momento

Ivy Queen fue la artista elegida para cerrar el FIA 2026, con un concierto en La Sabana.

Este domingo 29 de marzo, Ivy Queen le puso fin al Festival Internacional de las Artes (FIA) 2026 con un concierto que llenó La Sabana y puso a miles de personas a bailar con el perreo intenso de la Caballota.

Sin embargo, el llamativo espectáculo no fue tan grato para todos los presentes; o más bien, para un fanático en específico, pues lo que era una noche llena de reguetón terminó en un embarazoso recuerdo.

Durante su show, la puertorriqueña subió a un fan a la tarima para que cantara uno de sus éxitos y desde el inicio, advirtió: “En esto le hacen como el chacal (del programa de don Francisco), si no (lo hace bien, le gritan ‘Fuera’)”.

El joven se subió lleno de alegría y hasta grabó con su celular. Luego, con seguridad, dijo que se llama Walter Clinton, y la boricua con bombos y platillos le dio paso para que se soltara con el micrófono.

No obstante, los nervios le jugaron en contra y terminó duramente abucheado por el público, así como despedido por Ivy.

“Mano arriba, Costa Rica, pura vida y que se sienta… como Walter no cantó, vamos a cantar nosotros”, dijo la artista desatando nuevas risas y aplausos.