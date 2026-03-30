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Fan subió a la tarima con Ivy Queen en La Sabana, pero terminó pasándola mal: así fue el incómodo momento

El joven no olvidará el concierto de la puertorriqueña, aunque por las peores razones

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Por Juan Pablo Sanabria y Fátima Jiménez
El Festival Internacional de las Artes FIA, realizado en el Parque Metropolitano La Sabana.
Ivy Queen fue la artista elegida para cerrar el FIA 2026, con un concierto en La Sabana. (Jorge Navarro )







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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