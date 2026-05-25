Famosos cuestionan estricta regla para asistir a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Una regla sobre acompañantes generó incomodidad entre invitados famosos al matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York.

Algunos invitados famosos al matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce expresaron molestia por una de las reglas impuestas para asistir a la ceremonia. Según publicó el diario Daily Mail, las invitaciones son personales y no permiten llevar acompañantes.

La boda entre la cantante y el jugador de fútbol americano está prevista para el 3 de julio en Nueva York. Medios internacionales señalaron que el lugar exacto se revelará hasta la mañana del evento por motivos de seguridad.

Una invitada afirmó al medio británico que analiza no asistir debido a esa condición. La fuente indicó que recibió un pase individual y que la situación le resulta incómoda porque no sabe si conocerá a muchas personas durante la celebración.

La misma persona comentó que otras celebridades también manifestaron inconformidad con la medida. Según relató, algunos invitados consideran que la regla está fuera de lo habitual en eventos de este tipo.

La fuente agregó que Selena Gomez sí asistiría junto con su pareja, el productor Benny Blanco. Eso aumentó el malestar entre quienes no recibieron autorización para llevar compañía.

Además, la invitada explicó que comprende las razones de seguridad alrededor del evento. Indicó que muchas personas intentan descubrir dónde se realizará la boda y mencionó que podría celebrarse en un hotel de gran tamaño como el Waldorf Astoria, debido a sus controles de acceso y vigilancia.

Pese a las críticas, la persona consultada aseguró que aprecia a Taylor Swift y que desea lo mejor para la artista. También afirmó que entiende la situación y que no pretende parecer conflictiva.

Hasta ahora, los representantes de Taylor Swift y Travis Kelce no emitieron declaraciones públicas sobre la información publicada por el diario inglés.

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.