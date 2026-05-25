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Famosos cuestionan estricta regla para asistir a boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Celebridades invitadas a la boda de Taylor Swift reaccionaron por una condición que limita el ingreso al exclusivo evento

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Por O Globo / Brasil / GDA
¿Quién es Travis Kelce, el deportista que se casará con Taylor Swift?
Una regla sobre acompañantes generó incomodidad entre invitados famosos al matrimonio de Taylor Swift y Travis Kelce en Nueva York. (Instagram/AFP)







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O Globo de Brasil fundado en 1925, con sede en Río de Janeiro. Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica.

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