Famoso reality show envuelto en grave caso: participantes denuncian violaciones en el programa

Un famoso reality show fue suspendido y enfrenta graves acusaciones. El caso, que trascendió hace unos días, se dio por las denuncias de varias mujeres participantes, quienes aseguran haber sido víctimas de violación y actos sexuales no consentidos durante el programa.

Luego de las denuncias, el canal de televisión británico Channel 4 declaró que se han retirado todos los episodios de Married at First Sight UK (Casados a primera vista Reino Unido) y que se ha ordenado una revisión externa.

'Married at First Sight UK' se transmitía por el canal británico Channel 4. (Channel 4)

La BBC tenía previsto emitir el lunes por la noche una investigación del programa Panorama sobre el reality, en el cual los concursantes aceptan celebrar bodas ficticias con un total desconocido y luego son filmados viviendo juntos.

Dos mujeres alegaron haber sido violadas por sus maridos de la pantalla y una denunció haber sufrido un acto sexual no consentido, según informó la BBC.

Un formato global bajo la lupa

Married at First Sight es una franquicia televisiva mundial que se originó en Dinamarca. La versión del Reino Unido, que lleva 10 temporadas al aire, se promociona como un “atrevido experimento social”.

Channel 4 señaló en un comunicado que había encargado una revisión externa sobre el bienestar de los concursantes tras recibir “graves acusaciones de irregularidades” en abril.

La BBC indicó que solo una de las denunciantes estuvo dispuesta a ser identificada en antena: Shona Manderson, quien apareció en el programa en 2023. Manderson y su pareja en la pantalla fueron retirados del programa por los productores debido a la preocupación que generaba su relación, según explicó Channel 4 en su momento. La organización benéfica contra el abuso doméstico Women’s Aid calificó el comportamiento del hombre como “controlador”.

La BBC también informó de que otra mujer, cuyo nombre real se mantiene en reserva a petición suya, quiere emprender acciones legales contra la productora independiente del programa.

La respuesta de la cadena y la productora

La televisora británica Channel 4 retiró el reality y ordenó una investigación profunda. (Wikimedia Commons)

Channel 4 detalló que la revisión encargada está siendo llevada a cabo por un bufete de abogados y un ejecutivo de medios, y añadió que ha retirado todas las temporadas del programa de sus servicios de streaming mientras la investigación esté en curso.

La consejera delegada, Priya Dogra, afirmó que las acusaciones, “muy graves”, eran “cuestionadas por los participantes (concursantes) acusados”.

El canal manifestó que no podía hacer comentarios sobre los detalles, pero insistió en que cada vez que se plantearon problemas de seguridad, “se tomaron medidas rápidas y adecuadas”, asegurando además que el programa contaba con “algunos de los protocolos para resguardar la integridad de sus participantes, más exhaustivos y robustos de la industria”.

La productora del programa, CPL (con sede en Londres), también produce el programa Love is Blind UK para Netflix. Sus abogados declararon a la BBC que su sistema de bienestar social es de “nivel óptimo” (gold standard) y que se actuó adecuadamente en todos los casos.