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Famoso reality show envuelto en grave caso: participantes denuncian violaciones en el programa

Ante las acusaciones, la televisora retiró el programa del aire. Son tres mujeres las que habrían sido víctimas de agresiones sexuales

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Por AFP y Juan Pablo Sanabria

Un famoso reality show fue suspendido y enfrenta graves acusaciones. El caso, que trascendió hace unos días, se dio por las denuncias de varias mujeres participantes, quienes aseguran haber sido víctimas de violación y actos sexuales no consentidos durante el programa.








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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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