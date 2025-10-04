Famoso presentador se fue a los golpes contra compañero en plena transmisión: vea qué sucedió

Las provocaciones e insultos entre Gustavo Ricci y el presentador Humberto de Vargas (derecha) terminaron en violencia física.

El famoso presentador uruguayo Humberto De Vargas protagonizó uno de los episodios más bochornosos de su extensa carrera, al irse a los golpes contra el sindicalista Gustavo Ricci durante una transmisión en vivo del programa Hacemos lo que podemos.

La acalorada discusión, que terminó en violencia física, ocurrió el miércoles 1.° de octubre y comenzó con provocaciones verbales que fueron calentando el ambiente.

Todo comenzó cuando Ricci tenía su habitual participación en el programa junto al conductor Richard Galeano, antes de que Humberto llegara al estudio. En ese momento, el anfitrión del ciclo leyó al aire un mensaje de Humberto con una fuerte advertencia.

“Más vale que Ricci se vaya antes de que yo llegue. Estoy muy caliente con el acomodo de los sindicalistas por el tema Bermúdez”, se leía en el texto, en referencia a la polémica por los gastos sin justificar del exsecretario de la Federación Uruguaya de la Salud.

“Mirá qué miedo te tengo, Humberto. Que venga y hablamos. No sé si alguna vez estuvo en un sindicato", ironizó al aire Ricci, quien se mantuvo en el canal.

Tras la llegada de De Vargas, el sindicalista se dispuso a escuchar al aire el tradicional editorial que realiza su compañero en el pase al programa Último momento, pero este no dejó pasar la oportunidad de intentar poner a Ricci contra las cuerdas.

“Quiero hacerle una pregunta y que usted sea sincero”, le anticipó a Ricci, quien respondió que “siempre” lo es.

“¿Usted trabaja?”, le preguntó De Vargas con picardía, dando lugar a un intercambio cargado de tensión y que encontraría el peor desenlace.

Humberto de Vargas estalló al ser llamado 'cagón' y se fue a los golpes contra Ricci. (Captura de video)

Luego entraron en un largo estira y encoge, en el que De Vargas le cuestionó su trabajo como sindicalista a Ricci y este defendió su identidad y rechazó la pertinencia de la pregunta.

“Para mí es un orgullo. ¿Qué tiene que ver? ¿Para qué me preguntás? ¿Por qué no le preguntás a Fernando Pereira? Vení, golpeá la mesa y preguntále al ‘Fogata’ Bermúdez“, espetó.

Ante esto, el presentador lo desafió con tono sarcástico, asegurando que si llegó a entrevistar a Fidel Castro no tendría mayor problema en cuestionar a nadie. Ricci objetó entonces la actitud del comunicador con una burla.

“Parece que sí, porque venís a hacer un editorial con el micrófono de Frank Sinatra”, dijo Ricci, antes de que Humberto lo interrumpiera con un insulto que subió la temperatura del enfrentamiento.

Acto seguido, Ricci replicó con dureza: “Hacés preguntas sin sentido y ‘de cagón’”.

Este término enfureció aún más a Humberto, quien pasó a la amenaza de violencia física: “¡Opa! ¡guarda! Te voy a decir algo: guarda conmigo. Soy de barrio. Me decís eso dos veces y te cazo del cogote (cuello)”.

La situación se salió de su cauce y Humberto se abalanzó sobre el dirigente sindical, que intentó empujarlo para evitar los golpes. Enseguida intervinieron Galeano y el productor Mauro Imbríaco para separarlos, mientras se cortaba la señal.

La programación no se retomó en el resto de la jornada, y recientemente se anunció que De Vargas quedó fuera del espacio tras el incidente que se volvió viral en redes sociales.