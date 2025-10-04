Viva

Famoso presentador se fue a los golpes contra compañero en plena transmisión: vea qué sucedió

El reconocido conductor y actor protagonizó una acalorada discusión, por la que ya fue separado del programa

Por El País / GDA / Uruguay y Juan Pablo Sanabria
Humberto de Vargas
Las provocaciones e insultos entre Gustavo Ricci y el presentador Humberto de Vargas (derecha) terminaron en violencia física. (Captura de video)







Humberto de VargasHacemos lo que PodemosPelea Humberto De Vargas y Gustavo Ricci
Forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. El País es un diario uruguayo de circulación nacional cuya primera edición fue el 14 de septiembre de 1918.

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

