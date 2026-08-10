Famoso presentador argentino muere durante el estreno en vivo de su programa: así fueron sus últimos momentos

El presentador Pablo Balario fue un reconocido y experimentado periodista argentino. Su partida fue lamentada por sus colegas y seguidores.

El presentador, periodista y locutor argentino Pablo Balario murió a los 49 años tras sufrir una descompensación durante la primera emisión de su programa La Comadreja TV, que se transmitía vía streaming.

El hecho ocurrió el lunes 3 de agosto en Sierra de la Ventana, en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Según medios locales, Balario llevaba cerca de una hora y media al aire cuando se desmayó.

El presentador fue trasladado de inmediato a un hospital cercano, donde se confirmó que murió a causa de un infarto.

La noticia fue comunicada en las redes sociales del programa mediante un mensaje de despedida: “Con profundo pesar despedimos a Pablo Balario. Hoy nos toca decir hasta siempre a una persona excepcional. Un ser de mucha luz, de esos que dejan huellas imborrables en cada lugar y en cada corazón”, indicó el comunicado.

Además, el equipo de La Comadreja TV describió al presentador como “un líder nato, apasionado por lo que hacía” y destacó “su calidez, generosidad y su enorme calidad humana”.

Balario era una figura conocida en las localidades bonaerenses de Sierra de la Ventana y Villa Arcadia. A lo largo de su carrera trabajó como locutor, periodista y conductor de eventos culturales, además de participar en distintos proyectos artísticos y de entretenimiento.

También se desempeñaba como vicepresidente de la Asociación Fomento de Villa Ventana y desarrollaba una faceta como músico.