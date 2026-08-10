Viva

Famoso presentador argentino muere durante el estreno en vivo de su programa: así fueron sus últimos momentos

El periodista fue trasladado a un centro médico donde confirmaron la causa de su repentino deceso

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Pablo Balario
El presentador Pablo Balario fue un reconocido y experimentado periodista argentino. Su partida fue lamentada por sus colegas y seguidores. (Tomada de redes sociales)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
PresentadorPeriodistaPablo BalarioArgentina
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.