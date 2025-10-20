Famoso galán de Televisa vive en condición de calle y pide ayuda: vea cómo fue hallado

El caso de un famoso actor de Televisa, considerado un galán mexicano durante décadas, ha generado gran conmoción; pues, recientemente, fue encontrado viviendo en situación de calle junto a sus mascotas: una perra y tres gatos.

El intérprete, quien es especialmente reconocido por sus papeles en telenovelas como Rosa Salvaje, Pasión y Poder y Vivir un poco, solicitó ayuda para salir de su compleja situación.

Alejandro Landero tuvo una destacada participación en la telenovela 'Pasión y poder' (1988). En la foto posa junto a la actriz Lola Merino. (Televisa)

Se trata de Alejandro Landero, el galán que ganó gran fama durante los años 80 y 90 en numerosas producciones mexicanas.

El estado de Landero fue compartido a través de TikTok por el usuario Victor King (vtorking), quien alertó sobre las condiciones en las que vive el actor.

El artista se encuentra en la calle Mazatlán, entre las calles Juan de la Barrera y Agustín Melgar, en un parque de la colonia Condesa, en la Ciudad de México. Según vecinos, ha pasado tres noches sin un techo seguro.

@vtorking Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. “Son muy tranquilos, inclusive a los gatitos los ha tenido en estas transportadoras para que no se le pueden escapar. Él le está pidiendo el apoyo, no sé si alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”, explicó Verónica Hernández, vecina de la colonia Condesa, en un video compartido en redes sociales. El actor Alejandro Landero, participó en telenovelas como "Rosa Salvaje" y "Pasión y Poder", y actualmente se encuentra sin hogar. Está En Mazatlán, entre las calles Juan de la Barrera y Agustín Melgar, frente edificio en ‘La Condesa’ #cdmx ♬ sonido original - 👑༺𝓥𝓲𝓬𝓽𝓸𝓻 𝓴𝓲𝓷𝓰༻👑

La comunidad busca apoyo temporal, como alojamiento o asistencia, para garantizar un espacio seguro para el actor y sus mascotas, mientras se busca una solución más permanente.

“Pido de la manera más atenta su apoyo para que nuestro vecino, quien es Alejandro Landero, alguien lo pudiera ayudar. Está en situación de calle, tiene cuatro gatitos y una perrita. Son muy tranquilos, incluso a los gatitos los ha tenido en transportadoras para que no se le puedan escapar”, dice el usuario de redes en el video.

“Él está pidiendo apoyo, no sé si alguien pudiera, por favor, ayudarlo máximo por un mes para que pueda tener un techo”, expresa seguidamente.

¿Quién es Alejandro Landero y por qué es famoso?

Alejandro Landero, galán de Televisa, actuó en numerosas producciones mexicanas. (Televisa)

Alejandro Landero es recordado por su carisma en las telenovelas de los años 80 y 90, destacando en títulos icónicos de Televisa. Su trayectoria incluye:

Rosa Salvaje (1987)

(1987) Vivir un poco (1985)

(1985) Pasión y Poder (1988)

A través de estas producciones, Landero se consolidó como un galán televisivo, aunque actualmente enfrenta dificultades económicas y personales que lo han llevado a vivir en la calle.