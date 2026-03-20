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Famoso comediante costarricense se enfrentó con persona del público tras reclamo: vea el tenso momento

La escena, ocurrida en un restaurante de Sarchí, quedó grabada y fue compartida en redes sociales

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Por Juan Pablo Sanabria
Daniel Ugalde
Una mujer gritó molesta al comediante costarricense Daniel Ugalde. (Captura de video)







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Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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