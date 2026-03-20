Famoso comediante costarricense se enfrentó con persona del público tras reclamo: vea el tenso momento

El reconocido comediante costarricense Daniel Ugalde vivió un tenso momento durante una de sus presentaciones de su show Sereno, cuando se enfrentó con una mujer del público.

Ugalde se encontraba en un bar restaurante de Sarchí y, como parte de su rutina, hizo chistes escatológicos y remató diciendo que ya podían comer, pues había terminado las bromas de esa índole.

No obstante, esto no le agradó a una mujer presente, quien le gritó con molestia desde su mesa: “Estoy comiendo”.

El humorista no dejó el reclamo ahí y decidió confrontarla. En primer lugar, preguntó a los asistentes si tenían conciencia de que su espectáculo era pasado de tono, a lo que la gran mayoría asintió.

“He ahí el detalle, ¿ve?. La gente sí estaba enterada”, expresó viendo fijamente a la mujer.

Más adelante, otra persona se dirigió a Daniel Ugalde, asegurando que más bien había empezado muy suave. El comediante aprovechó esta interacción para ironizar con el enojo de la señora.

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Tras desatar las risas en el recinto, volvió a interpelar a la mujer que le reclamó y a sus acompañantes. Con seriedad, les explicó que si se iban a sentir incómodos, él podía regresarles el dinero con gusto; lo cual fue aplaudido.

Toda esta situación quedó grabada en un video compartido por Ugalde, que ya acumula decenas de miles de reproducciones en redes sociales. Sumado al fragmento, el artista nacional añadió otro clip del día siguiente, en el que le cuenta a su nuevo público lo vivido con la mujer.

“Si están comiendo y les da asquito, paran de comer. (Ayer) Se me fue la señora del show por el bendito chiste. Qué cosa, no cagan en Sarchí”, sentenció de forma irónica.

Daniel Ugalde es uno de los humoristas de mayor trayectoria y reconocimiento en Costa Rica, especialmente en la rama del Stand Up Comedy. Actualmente está presentando su espectáculo Sereno por varios puntos del país. Usted puede consultar la información y comprar entradas en el sitio web www.ugacomediante.com