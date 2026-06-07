Famoso chef costarricense denuncia vandalismo y robo en su restaurante: ‘Nos cortaron todo el sistema’

Sebastián Jara mostró los daños a su local en un video.

El chef costarricense Sebastián Jara denunció que su restaurante Chicken Frito, ubicado en Alajuela, fue víctima de un robo y graves actos de vandalismo durante la noche del viernes 5 de junio.

A través de un video publicado en redes sociales, el empresario relató que los intrusos ingresaron al negocio tras provocar múltiples destrozos.

“Ayer (viernes) en la noche se nos metieron a robar aquí en Chicken Frito. Aquí les dejo los videos del acto de vandalismo donde nos reventaron una puerta, forzaron la cortina metálica”, afirmó Jara.

Según explicó, los hombres también lograron acceder al establecimiento por el techo y dañaron parte de los sistemas de seguridad del comercio.

“Se subieron por el techo, nos cortaron todo el sistema de vigilancia y eléctrico”, agregó el chef mientras mostraba las condiciones en las que quedó el local tras el incidente.

Pese a lo ocurrido, Jara aseguró que el restaurante continuó operando y aprovechó para enviar un mensaje de optimismo a sus seguidores y clientes.

“Vean cómo estoy sudando. Pero aquí estamos. Y estoy sudando por la limpiada que me pegué de todo el local. Aquí estamos, vean la bendición de Dios. Aquí estamos, aquí seguimos fuertes, confiados, vamos duros, ya ustedes lo saben”, expresó.

El empresario también confirmó que el restaurante permanecerá abierto al público tras los hechos.