Viva

Famoso chef costarricense denuncia vandalismo y robo en su restaurante: ‘Nos cortaron todo el sistema’

Varios delincuentes causaron severos daños en la infraestructura del local

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Sebastián Jara mostró los daños a su local en un video.
Sebastián Jara mostró los daños a su local en un video. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Sebastián Jara
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.