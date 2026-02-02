Famoso cantante, exnovio de Kim Kardashian, recibió la peor noticia: le quedan solo meses de vida

“Mi salud no está bien, así que agradezco a todos por apoyarme y rezar por mí”, fue parte del doloroso e impactante mensaje que el cantante estadounidense Ray J, quien fuera protagonista del video sexual con Kim Kardashian, compartió con sus seguidores para darles una noticia devastadora.

De acuerdo con la revista People, el intérprete había sido hospitalizado recientemente por un cuadro de neumonía y dolor cardiaco. Sin embargo, la situación empeoró y fue el propio artista el que decidió exponer que se enfrenta a un diagnóstico fatal: le quedan pocos meses de vida.

En un video que publicó en redes sociales, Ray J explicó que su corazón está latiendo a un 25%. Además, contó que los doctores le dijeron que no vivirá mucho tiempo, ya que su corazón se había vuelto “oscuro” debido al abuso de alcohol y drogas, agregó People.

El video íntimo de Kim Kardashian y Ray J se hizo famoso en su momento y ayudó a catapultar la carrera de la socialité. (Archivo)

En la publicación, el cantante de 45 años también comentó abiertamente sobre su adicción. “Pensé que podía con todo el alcohol y las drogas, pero no pude (...). Llegué a consumir cuatro o cinco botellas al día, además de psicoestimulantes. El 2027 es definitivamente mi final”, manifestó.

La vida de Ray J ha estado llena de excesos y escándalos; entre ellos, el más recordado fue cuando se publicó un video íntimo que él y Kardashian grabaron mientras fueron pareja. Según explicó la revista ¡Hola!, la grabación no fue una filtración accidental, sino que fue hecha en conjunto con Kim y su madre, Kris Jenner, bajo un contrato con una distribuidora.