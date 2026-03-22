Famoso cantante eligió Costa Rica y Picnic para hacer algo muy polémico y que nunca había hecho en un concierto

Jhayco regresó a Costa Rica y al festival Picnic, donde ya se había presentado anteriormente.

El famoso cantante de reguetón Jhayco fue uno de los grandes nombres que se presentó en la segunda fecha de Picnic 2026. Con un repertorio cargado de éxitos urbanos, el puertorriqueño fue la primera figura en protagonizar un llenazo, justo en la tarima donde más tarde se presentará Christina Aguilera.

Acercándose al final de su presentación, el artista se dirigió a los presentes y, seguidamente, decidió hacer algo muy polémico que, según él mismo confesó, no había hecho en ningún otro concierto.

Jhay Cortez, como también se le conoce, cantó una de sus canciones más recientes, titulada Rosita. “Si no se la saben, entonces la escuchan y bailan”, introdujo el boricua.

Aunque pareciera una canción más, ese tema, que realizó en colaboración con Rauw Alejandro, ha sido la nueva discordia farandulera, involucrando al dúo polémico por excelencia: Cazzu y Christian Nodal.

Esto se debe a que uno de los versos, que con fuerza cantó Jhayco en Picnic, reza: “Yo me dejo (de mi actual relación) y me caso contigo, a lo Christian Nodal”. Lo anterior es una clara referencia a la separación de Cazzu y Nodal, quien apenas días después contrajo matrimonio con Ángela Aguilar.

El verso no pasó nada desapercibido y Cazzu confrontó públicamente a los cantantes, a los que tachó de hipócritas e insensibles en un posteo en redes sociales. La respuesta de Rauw, que tampoco se hizo esperar, fue decir que “el chisme hace más ruido que el arte”, lo que provocó otra crítica de la artista.

Esta indirecta fue la primera respuesta de Cazzu al tema 'Rosita'. Pero no se quedó ahí; la artista la emprendio en varias ocasiones contra Jhayco y Rauw Alejandro. (Instagram)

Al día siguiente, Cazzu respondió: “Lo dice como si no fuese exactamente lo que hicieron y como si él no fuese parte, se percibe outsider. No lo dijo él, por eso es inocente. He aquí el primero de los efectos de la camaradería masculina: ‘voy a pararme a tu lado y a observarte cometer el crimen sin decir nada, total, no será mi crimen’”.

En medio de todo este revuelo que ha circulado por redes y del que ya han opinado un sinfín de comunicadores y artistas urbanos, Jhayco no se mostró arrepentido y cantó sin problemas en Costa Rica, por primera vez, el polémico verso.