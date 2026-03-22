Viva

Famoso cantante eligió Costa Rica y Picnic para hacer algo muy polémico y que nunca había hecho en un concierto

El artista se presentó en horas de la tarde en la segunda fecha del destacado festival

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Por Juan Pablo Sanabria
Picnic 20226, segunda fecha
Jhayco regresó a Costa Rica y al festival Picnic, donde ya se había presentado anteriormente. (Rafael Pacheco Granados)







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JhaycoPicnicPicnic 2026
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

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