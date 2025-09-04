Famoso cantante de pop y baladas quiere convertirse en sacerdote cuando tenga 60 años

El cantante argentino Axel, reconocido en Latinoamérica por su música pop y balada romántica, sacudió las emociones de sus seguidores al revelar que sueña con convertirse en sacerdote.

Eso sí, todavía faltan algunos años para que el artista, famoso por temas como Celebra la vida, Tu amor por siempre y Somos lo que fuimos, entregue su vida al celibato. El intérprete de 48 años fue enfático en decir que esperará hasta los 60 para entregar su vida a Dios por completo.

El cantante, según dijo, tiene este deseo desde que era niño; incluso, cuando era pequeño fue monaguillo en una iglesia.

El cantante argentino Axel es padre de cuatro, además estuvo casado. En una entrevista reciente confesó que quiere ser sacerdote. (La Nación/Argentina/GDA)

“En un momento quería ser cura yo. Creo que lo voy a hacer. Dios me dio la gracia de tener algunas canciones que han calado muy fuerte como Celebra la vida, Amo, Te voy a amar y Tu amor por siempre”, dijo en una entrevista con el programa de streaming Lapré (de Telefé).

Axel, quien este año está celebrando sus 25 años de carrera con el estreno del disco Vuelve, tiene cuatro hijos y estuvo casado con Delfina Lauría; por lo tanto, el entrevistador le preguntó si podía ser cura aun siendo padre.

“Sí, sí, ya sí. Depende igual que... qué rama también. Hace un par de meses sentí como una bajada así de línea de arriba. Y dije: ‘Yo siempre quise ser franciscano’. Yo soy devoto a san Francisco de Asís", afirmó el argentino.

Agregó que se hará sacerdote cuando tenga 60 años. “No voy a quedarme con esa espina de ser franciscano algún día”, manifestó.