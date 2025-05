Famoso cantante costarricense dice estar ‘casado con el whisky’ tras ruptura amorosa

El cantante costarricense Jorge Chicas terminó recientemente su relación amorosa con la maquillista Mariana Carvajal. El artista se refirió al tema de manera pública y preocupó con una afirmación que hizo.

Esto ocurrió en una entrevista para el programa De boca en boca, de Teletica, en el que explicó que aunque no le ha ido mal en el amor, de momento está cerrado a una nueva relación tras su última ruptura.

“Por ahorita no estamos buscando nada, no tenemos ni la idea. Ahorita estoy casado con la música, el whisky y mi libertad. Total y absolutamente no disponible”, dijo Jorge.

El artista aseguró que antes de estar en pareja con Carvajal se mantuvo soltero durante un lustro y que, aunque no tiene un tiempo definido, esta vez podría pasar una década para su próximo vínculo.

Finalmente, aclaró que la relación con su expareja se encuentra en los mejores términos y le mandó un mensaje lleno de cariño.

“Yo la quiero mucho, la admiro mucho. Siempre le deseo lo mejor. Hasta la fecha tenemos una relación fantástica con ella, su familia —que es mi familia— y con el hijo que es casi mío”, declaró.

La propia Montserrat del Castillo, presentadora del programa de Teletica, manifestó su preocupación, pues asegura que ella sabe que tanto Chicas como Carvajal no la han pasado bien desde su ruptura.

“Muchas veces uno (como figura pública) tiene que hacer como que no pasa nada y seguir la vida, pero obviamente hay un tiempo prudente para sufrir por el amor”, comentó Castillo.