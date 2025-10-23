Famoso actor revela que su hijo sufre acoso escolar por ser un ‘nepo baby’

El menor de los Skarsgård sufre acoso escolar por ser parte de una familia de actores, mientras protagoniza una serie de terror en Suecia.

Stellan Skarsgård reveló que su hijo menor, Kolbjörn, de 13 años, enfrenta acoso escolar por ser calificado como nepo baby, un término que señala a hijos de celebridades que siguen carreras en el mundo del espectáculo.

El actor sueco, de 74 años, conocido por sus papeles en películas del universo Marvel y en obras del director Lars von Trier, compartió esta situación durante una entrevista con el medio Vulture. Allí explicó que el menor se siente aislado en la escuela y que no ha logrado formar amistades debido a las críticas de sus compañeros.

Skarsgård afirmó que los estudiantes llaman a su hijo nepo baby y que eso lo afecta emocionalmente. Describió a los compañeros como crueles y sin conocimiento de lo que implica crecer en una familia conocida públicamente.

Kolbjörn forma parte del reparto de la serie de terror Färjan, una producción que se hizo viral en redes sociales por mostrar al joven interpretando a un vampiro, al igual que su hermano mayor Alexander Skarsgård en la serie True Blood.

El actor criticó la tendencia de etiquetar a los hijos de figuras públicas con ese término y explicó que ningún director contrata a alguien sin talento, sin importar su apellido.

Stellan Skarsgård tiene ocho hijos. Seis de ellos nacieron durante su matrimonio con My Skarsgård, entre 1975 y 2007: Alexander, Gustaf, Sam, Bill, Eija y Valter. Luego, en 2009, el actor se casó con Megan Everett, con quien tuvo a Ossian y a Kolbjörn.

Varios miembros del clan Skarsgård trabajan en cine y televisión. Alexander, de 49 años, participó en el filme La leyenda de Tarzán y en la serie Big Little Lies; Gustaf, de 44 años, fue parte del elenco de Vikings; y Bill, de 35 años, ganó reconocimiento mundial al interpretar al payaso Pennywise en It: Eso.

LEA MÁS: Tom Hanks sorprende en el metro de Nueva York: su disfraz no evitó que lo reconocieran, vea las fotos

*La creación de este contenido contó con la asistencia de inteligencia artificial. La fuente de esta información es de un medio del Grupo de Diarios América (GDA) y revisada por un editor para asegurar su precisión. El contenido no se generó automáticamente.