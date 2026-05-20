Famoso actor canadiense está en Costa Rica: ¡descubra de quién se trata!

El intérprete ingresó al país el pasado 15 de mayo, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería. Aún no se conocen detalles sobre el motivo de su visita a Costa Rica.

El actor canadiense Khobe Clarke se encuentra en Costa Rica. La Dirección General de Migración y Extranjería confirmó a La Nación que el intérprete ingresó al país el pasado 15 de mayo.

Hasta el momento, no está claro si su visita responde a compromisos profesionales o a un viaje personal.

Clarke es un actor en ascenso que ganó reconocimiento internacional por su participación en producciones televisivas de alto perfil. Es conocido por interpretar a Kyle en la exitosa serie Yellowjackets y a Coop en Firefly Lane (El baile de las luciérnagas), ambas populares en plataformas de streaming.

El actor canadiense Khobe Clarke, conocido por su participación en series como Yellowjackets y Cruel Intentions, se encuentra de visita en Costa Rica desde el 15 de mayo. Se desconoce si su estadía responde a motivos profesionales o personales. (EMMA MCINTYRE)

Además, protagonizó la miniserie V.C. Andrews’ Dawn y forma parte del elenco de la reciente adaptación televisiva de Cruel Intentions (Juegos sexuales), donde da vida a Scott, hijo de un congresista y miembro de una influyente fraternidad universitaria.

Nacido y criado en Calgary, Canadá, Clarke mostró interés por la actuación desde temprana edad. Participó en clases y montajes escolares, incluyendo musicales como Sweeney Todd y The Wedding Singer.

Su carrera profesional inició en comerciales, antes de dar el salto a producciones de alcance internacional. Este crecimiento lo posicionó como uno de los nuevos talentos canadienses con mayor proyección en la televisión actual.