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Famoso actor canadiense está en Costa Rica: ¡descubra de quién se trata!

El intérprete ganó reconocimiento internacional por su participación en producciones televisivas de alto perfil

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Por Fátima Jiménez y Fiorella Montoya
Actor en Costa Rica
El intérprete ingresó al país el pasado 15 de mayo, según confirmó la Dirección General de Migración y Extranjería. Aún no se conocen detalles sobre el motivo de su visita a Costa Rica. (LN)







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ActorCanadáCosta RicaKhobe Clarke
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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