Murió reconocido actor estadounidense, famoso por sus papeles de ‘chico rudo’

Donald Gibb, actor recordado por su participación en la cinta La venganza de los nerds y la serie The X-Files, murió la tarde de este martes a los 71 años, en Texas.

De acuerdo con información revelada por el medio especializado TMZ, Gibb pasó sus últimos momentos rodeado de su familia. Su hijo, Travis Gibb, confirmó que el actor atravesaba diversos problemas de salud crónicos, por lo que su partida no fue del todo inesperada.

Donald Gibb siempre será recordado por su participación en la comedia 'La venganza de los nerds' (Captura de pantalla/Captura de pantalla)

Travis agradeció el cariño que el público le guardó a su papá por tantos años; sin embargo, pidió comprensión y privacidad para el momento tan complicado que atraviesa su familia.

¿Quién era Donald Gibb?

Aunque participó en distintas películas y series a lo largo de su carrera, Donald Gibb se convirtió en una figura de culto gracias a su papel de Ogre en la comedia La venganza de los nerds, cinta que se estrenó en 1984 y que con el paso de los años se convirtió en un clásico del cine.

Criado en California, Gibb descubrió su amor por la actuación mientras jugaba fútbol americano en los San Diego Chargers. Debutó en la pantalla con personajes secundarios en películas como Conan el bárbaro y El pelotón de los chiflados.

Su 1,90 m de altura lo llevó a interpretar papeles rudos o intimidantes. Entre sus trabajos más conocidos se encuentra Contacto sangriento, junto a Jean-Claude Van Damme. Además, formó parte de varias series como Step by Step y 1st & Ten, donde dio vida al liniero Leslie Crunchner.

Fuera de cámaras, sus compañeros y personas cercanas solían describirlo como alguien amable, relajado y con gran sentido del humor, una personalidad muy distinta de los personajes que interpretó durante buena parte de su carrera.