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Murió reconocido actor estadounidense, famoso por sus papeles de ‘chico rudo’

El artista, que falleció a los 71 años, participó de cintas como ‘La venganza de los nerds’ y la serie ‘The X-Files’

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Por Fiorella Montoya y El Universal / México / GDA

Donald Gibb, actor recordado por su participación en la cinta La venganza de los nerds y la serie The X-Files, murió la tarde de este martes a los 71 años, en Texas.








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Donald Gibb
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

El Universal

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El Universal de México forma parte del Grupo de Diarios América (GDA), un consorcio exclusivo integrado por periódicos independientes con más influencia en Latinoamérica. Es uno de los diarios de mayor circulación en México

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