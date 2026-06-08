Famosa presentadora y actriz revela el reto más grande de sus vacaciones en Costa Rica

Mariazel disfrutó de Costa Rica junto a sus hijos, pero confesó lo más difícil de la aventura.

La famosa presentadora de televisión Mariazel Olle, reconocida por su trabajo en programas de comedia y deportes en la televisión mexicana, confesó cuál fue el reto más grande de sus recientes vacaciones en Costa Rica.

Más allá de los paisajes de ensueño, admitió que lo más desafiante del viaje fue manejar la dinámica entre sus dos hijos: “Este viaje fue una gran aventura. Y sí, hubo momentos especialmente desafiantes cuando continuamos solo Laia, André y yo. Porque encontrar el equilibrio entre los intereses de una adolescente y los de un bebé, mientras intentas que ambos disfruten al máximo, no siempre es sencillo”, explicó.

En su mensaje, la conductora dejó claro que quedó fascinada con el país. “Costa Rica, qué maravilla de país. Nos enamoraron sus paisajes, sus montañas, sus playas, su mar, su gastronomía… pero, sobre todo, su gente. Gente amable, educada, cálida y gentil”, expresó.

Además, la presentadora mencionó que después del viaje entiende mejor que el ‘pura vida’ no es solo una frase, sino una forma de vivir. “Es una filosofía que se siente en cada rincón y que refleja la esencia misma de Costa Rica”, comentó.

Aunque reconoció que no pudo cumplir todo el itinerario que tenía en mente, se mostró satisfecha con la experiencia: “Me voy con recuerdos hermosos, con muchas anécdotas, con la certeza de que cada esfuerzo valió la pena y con una larga lista de sitios pendientes por descubrir”.

Finalmente, Mariazel hizo una invitación directa a los ticos para que también se animen a visitar México: “Tenemos la fortuna de estar muy cerca y de compartir países llenos de belleza, cultura y gente maravillosa”, afirmó.

La presentadora –quien además de sus hijos estuvo acompañada por su esposo, el actor Adrián Rubio– adelantó que aún tiene material por compartir de estas vacaciones en familia, por lo que en los próximos días subirá más contenido de sus vacaciones en Costa Rica.