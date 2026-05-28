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Dos reconocidos actores internacionales están deslumbrados por esto que vivieron en Costa Rica

La pareja de esposos visitó una de las playas más famosas del país y vivieron un momento inolvidable

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Por Fiorella Montoya
Mariazel Olle y a su esposo, el también actor Adrián Rubio se encuentran de vacaciones en el Pacífico nacional junto a sus dos hijos.
Mariazel Olle y a su esposo, el también actor Adrián Rubio se encuentran de vacaciones en el Pacífico nacional junto a sus dos hijos. (Instagram Mariazel Olle/Instagram Mariazel Olle)







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Mariazel OlleAdrián Rubio
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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