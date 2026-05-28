Dos reconocidos actores internacionales están deslumbrados por esto que vivieron en Costa Rica

Mariazel Olle y a su esposo, el también actor Adrián Rubio se encuentran de vacaciones en el Pacífico nacional junto a sus dos hijos.

Costa Rica cautivó a la reconocida actriz Mariazel Olle y a su esposo, el también actor Adrián Rubio. La pareja se encuentra de vacaciones en el Pacífico Nacional junto a sus dos hijos y, tras visitar Manuel Antonio, se confesaron completamente enamorados de las bellezas del país a través de un video.

Mariazel es recordada por apariciones en novelas como Corazón de oro y Los Sánchez, mientras que su marido ha salido en La otra cara del alma y El Chema.

En su primer día disfrutando del país, dieron a conocer su experiencia, donde se mostraron emocionados al ver la flora y la fauna costarricenses.

“Mami, hay dos changos capuchinos ahí arriba”, inicia el video con las palabras cargadas de felicidad de la hija de los actores.

Además, Mariazel y su pareja probaron una de las cervezas nacionales, la cual describieron como “muy buena y muy rica”.

Mientras ellos disfrutaban de ese momento, su hija continuaba buscando monos, aunque Rubio contó una anécdota no muy grata: “Uno de ellos me orinó en la cabeza” y, entre risas, su esposa le dijo: “Bienvenido a Costa Rica, papá”.

Olle compartió un momento muy especial cuando una de sus hijas se quedó dormida sobre un árbol, ya que estuvo esperando más monos, lo que provocó ternura en la actriz. “Está feliz... nuestro primer día en Costa Rica y ya nos enamoramos del lugar”, dijo cerrando su video.