Famosa periodista estadounidense fue despedida por insultar a su jefa durante una grabación: el comentario quedó en video

Taryn Asher trabajó durante 18 años como presentadora de Fox 2 Detroit, antes de ser despedida en noviembre de 2025.

Una discusión durante la grabación de un material promocional derivó en el despido de Taryn Asher, una de las presentadoras más reconocidas de Fox 2 Detroit. La periodista, quien trabajó durante 18 años en la estación, demandó a la empresa al alegar que su salida respondió a discriminación sexual y represalias.

El incidente ocurrió en el 2023. El video de la discusión fue divulgado recientemente por los sitios FTVLive y Deadline Detroit, por lo que se conoció públicamente después de que la conductora fuera despedida.

Asher grababa un anuncio en el estudio cuando discutió con una directora por cambios en los guiones y por la organización del trabajo antes de salir al aire. Las cámaras continuaban encendidas mientras se desarrollaba el intercambio.

En las imágenes, la presentadora explica que trataba de hacer una corrección al texto y que no podía esperar a que revisaran todos los guiones, pues ya estaba lista para iniciar la grabación. La conversación fue subiendo de tono y, cuando su compañera se retiró, Asher expresó: “Bitch”, un término ofensivo que puede traducirse como “perra” o “zorra”, según el contexto.

También le dijo “madura” y, frente a otras personas que se encontraban en el set, aseguró estar “harta de sus historias” y de que la estuviera “delatando cada cinco segundos”.

Despido e investigación interna

Asher ingresó a WJBK-TV, conocida como Fox 2 Detroit, en 2007. La televisora la suspendió con goce de salario en noviembre de 2025 y, tras una investigación interna, le comunicó el 21 de ese mes que no regresaría a la estación.

Fox Television Stations y New World Communications of Detroit sostienen que la decisión no estuvo relacionada con el género de la periodista, como ella alega. En documentos judiciales presentados el 14 de agosto, la compañía afirmó que recibió quejas de varios empleados durante los días previos a la suspensión de Asher.

Según la versión de la cadena, la presentadora mantuvo actitudes “confrontativas y faltas de respeto”, entre ellas levantar la voz e insultar de manera reiterada a compañeros durante desacuerdos laborales.

La empresa también mencionó roces con el director de noticias, Roop Raj. Fox afirma que Asher se molestó al pensar que Raj realizaría una entrevista asignada a ella. Días después, durante la cobertura electoral, la conductora habría cuestionado de nuevo la distribución de entrevistas y le habría reclamado un supuesto trato preferencial.

La demanda de Asher

La periodista demandó a Fox Television Stations y New World Communications of Detroit. En su reclamo sostiene que la empresa fue más tolerante con empleados hombres señalados por comportamientos inapropiados y que tomó represalias después de que ella denunciara internamente un trato desigual entre hombres y mujeres.

La defensa de Asher niega que hubiera razones válidas para su despido y asegura que la cadena utilizó los conflictos de la redacción como justificación para apartarla de su puesto.

El litigio deberá establecer si Fox despidió a Asher por comportamientos impropios, como sostiene la empresa, o si la decisión respondió a discriminación sexual y represalias por sus denuncias internas.