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Famosa artista que cantará en Costa Rica se casará con este campeón del mundo

La noticia la dio a conocer la intérprete en sus redes sociales con un emotivo video donde mostró su anillo de compromiso

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Por Fiorella Montoya y La Nación / Argentina / GDA
Rodrigo de Paul y Tini se casarán a finales del 2026, según señala la prensa argentina. (Captura)







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TiniRodrigo de Paul
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

La Nación / Argentina / GDA

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