Famosa artista que cantará en Costa Rica se casará con este campeón del mundo

Rodrigo de Paul y Tini se casarán a finales del 2026, según señala la prensa argentina.

Luego de meses de rumores, la cantante Tini Stoessel, quien se presentará en concierto en Costa Rica el próximo 10 de setiembre, confirmó este martes que se casará con el futbolista Rodrigo de Paul.

La cantante argentina compartió en sus redes sociales un video en el que mostró su anillo de compromiso y contó detalles sobre los preparativos de la boda.

“Y un día ese sueño que tuve tantas veces empezó a hacerse realidad con el amor de mi vida”, escribió la artista en una publicación de Instagram. En el video, Tini mostró el anillo y pronunció una breve frase que confirmó la noticia: “Me caso”.

La intérprete también reveló que ya comenzó con algunos preparativos para el enlace. Entre ellos, mencionó la primera prueba del vestido que utilizará en la ceremonia.

“Bueno, amores, primera prueba para mi vestido. Ay, estoy superemocionada porque aparte les quiero contar todo... el concepto de mi casamiento, lo que significa para mí y lo que va a representar ese día. Estoy muy emocionada, estoy muy feliz y les voy a ir mostrando absolutamente todo”, contó.

La posibilidad de un compromiso entre Tini y Rodrigo de Paul, campeón del mundo con Argentina en el 2022, no era nueva. En julio de 2025, la intérprete de Miénteme publicó una serie de fotografías de una velada romántica en Europa.

En una de las imágenes se observaba una mesa decorada con velas y rosas rojas sobre la arena. Tini también posó con una flor en la mano mientras sonaba Por debajo de la mesa, de Luis Miguel.

La publicación provocó que sus seguidores comenzaran a especular sobre un posible compromiso. Incluso algunos le pidieron que mostrara su mano izquierda para comprobar si llevaba un anillo.

Con el anuncio de Tini, la relación que retomó con Rodrigo de Paul en 2025 da ahora otro paso y todo apunta a que la pareja llegará al altar antes de que termine el año.