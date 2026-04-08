Famosa actriz relata el dramático accidente que sufrió junto a sus hijos: ‘Pudo haber sido peor’

Tori Spelling, reconocida actriz estadounidense, reapareció tras sufrir un aparatoso accidente de tránsito en California junto a sus hijos, hecho por el cual debió ser trasladada a un hospital.

“Me tomó un poco de tiempo publicar esto porque, como muchos saben, cuatro de mis hijos, tres de sus amigos y yo tuvimos un accidente automovilístico unos días antes de Pascua. Estamos bien, pero ha sido muy duro”, dijo la mujer en sus redes sociales.

Además, dio a conocer cómo sucedió el choque: “Pudo haber sido mucho peor. El conductor que nos chocó iba a exceso de velocidad, a una velocidad increíble. Creemos que se saltó un semáforo en rojo”.

La artista es mundialmente conocida por su participación en producciones de éxito como Scary movie 2, Otra película de miedo, Beverly Hills 90210, Trick y Una historia diferente. Tras el percance, se convirtió en la heroína de la situación debido a una maniobra al volante.

“En un instante miré a mi derecha y vi que venía directo contra nuestro auto. Giré bruscamente a la izquierda, lo más rápido y con todas mis fuerzas para evitar el mayor impacto posible sobre los niños. Él nos hizo perder el control. Quiero agradecer a todos los socorristas que llegaron al lugar del accidente y a la sala de emergencias”, manifestó.

La actriz dio a conocer que poco a poco superan la situación, agradeciendo a quienes le ayudaron a que ella y sus hijos estuvieran bien.

“Todavía estoy asimilando todo lo que pasó y siento una profunda gratitud por la vida y por la valentía de todos los niños en el auto, por todo lo que vivieron”, finalizó Spelling.