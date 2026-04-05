Viva

Reconocida actriz estadounidense y sus hijos son llevados de urgencia al hospital tras fuerte colisión

La mujer logró una maniobra que redujo el impacto. Ya había sufrido otro accidente en el 2011

EscucharEscuchar
Por Fiorella Montoya
Tori Spelling, reconocida actriz estadounidense, fue trasladada a un centro médico junto a sus cuatro hijos
Tori Spelling, reconocida actriz estadounidense, fue trasladada a un centro médico junto a sus cuatro hijos (Instagram Tori Spelling/Instagram Tori Spelling)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tori Spelling
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.