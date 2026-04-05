Reconocida actriz estadounidense y sus hijos son llevados de urgencia al hospital tras fuerte colisión

Tori Spelling, reconocida actriz estadounidense, fue trasladada a un centro médico junto a sus cuatro hijos

Tori Spelling, reconocida actriz estadounidense, fue trasladada de urgencia a un centro médico junto a sus cuatro hijos tras ser embestidos por un conductor que viajaba a alta velocidad, según informó el medio especializado TMZ.

La artista es mundialmente conocida por su participación en producciones de éxito como Scary movie 2, Otra película de miedo, Beverly hills, 90210, Trick y Una historia diferente.

De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, el hecho ocurrió el pasado 2 de abril mientras Spelling conducía un vehículo en California con siete menores a bordo, entre ellos sus cuatro hijos y tres amigos de la familia.

En ese momento, recibieron el impacto de otro automotor, cuyo conductor supuestamente se saltó un semáforo en rojo. Producto de la fuerte colisión, los niños sufrieron diversas lesiones, tales como cortes físicos, moretes en el cuerpo, contusiones y conmociones cerebrales que requirieron atención profesional inmediata.

Por su parte, Tori Spelling resultó ilesa debido a que logró realizar una maniobra evasiva muy complicada, la cual evitó que la magnitud del accidente fuera todavía mayor. Tras el percance, las autoridades locales iniciaron las investigaciones pertinentes sobre la responsabilidad del otro involucrado.

La intérprete ya había experimentado una situación similar anteriormente, pues sufrió otro accidente de tránsito en el 2011.