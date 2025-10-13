Viva

Famosa actriz de telenovelas y reina de belleza, sufrió infarto y su estado es delicado

La intérprete está hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos

EscucharEscuchar
Por El Nacional/ Venezuela/ GDA y Juan Pablo Sanabria
Tatiana Capote
Tatiana Capote, famosa actriz venezolana de 63 años, está hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos. (AFP)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tatiana Capote
Juan Pablo Sanabria

Juan Pablo Sanabria

Periodista de cultura y entretenimiento desde el 2024. Bachiller en Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo de la Universidad de Costa Rica.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.