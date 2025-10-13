Famosa actriz de telenovelas y reina de belleza, sufrió infarto y su estado es delicado

Tatiana Capote, famosa actriz venezolana de 63 años, está hospitalizada en una Unidad de Cuidados Intensivos.

El mundo del espectáculo está en vilo, al trascender que una famosa actriz de telenovelas y reina de belleza venezolana está en estado delicado, tras sufrir un infarto.

Se trata de Tatiana Capote, quien se encuentra internada en el Hospital Jackson Memorial en Miami, Estados Unidos. Así lo informó el actor Franklin Virgüez a través de la red social Instagram, quien detalló que Capote permanece en la Unidad de Cuidados Intensivos.

“Mi compañera por años y amiga por siempre, Tatiana Capote, sufrió un infarto y está hospitalizada en el memorial Hospital de Pembroke Pines. La actriz se encuentra en cuidados intensivos de dicho centro hospitalario”, escribió.

Tatiana Capote sufrió infarto

Por su parte, el reconocido periodista de farándula Diego Kapeky detalló que la Miss Mundo Venezuela 1979 está acompañada en el centro médico por su esposo, José Paniagua.

Kapeky precisó que Capote superó el infarto, pero está en estado delicado; es decir, no se encuentra completamente fuera de peligro. Incluso, reveló que la exreina de belleza tuvo que ser sometida a diálisis para purificar su sangre.

Tatiana Capote es recordada por protagonizar telenovelas como 'Rebeca'. Incluso, con tan solo 10 años, fue parte del elenco de 'La doña'. (IMDb)

“A la querida y recordada figura del cine y la TV se le tuvo que realizar diálisis para purificar su sangre, y exceso de agua, ya que hasta la fecha no había podido expulsar la orina de su cuerpo por sí sola”, informó el comunicador.

Tatiana Capote es una actriz cubana-venezolana y exreina de belleza que cuenta con amplia trayectoria profesional. Ganó fama durante las décadas de los 80 y 90 cuando protagonizó telenovelas como Natalia de 8 a 9, Rebeca, Marisela y otras.