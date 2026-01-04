Viva

Famosa actriz de Marvel revela que sufrió daño cerebral tras un accidente y muestra cómo quedó

La intérprete confesó que este difícil proceso la obligó a cambiar su ritmo de vida

EscucharEscuchar
Por Fátima Jiménez
Actriz Marvel Evangeline Lilly
Evangeline Lilly es una actriz de Marvel reconocida por su papel en la saga 'Ant‑Man'. (Redes)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MarvelAnt-ManEvangeline Lilly
Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA, actualmente cursa un técnico en Criminología. Se unió a La Nación en 2021, donde se ha desempeñado en las secciones de Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.