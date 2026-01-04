Famosa actriz de Marvel revela que sufrió daño cerebral tras un accidente y muestra cómo quedó

Evangeline Lilly es una actriz de Marvel reconocida por su papel en la saga 'Ant‑Man'.

La famosa actriz de Marvel, Evangeline Lilly, captó la atención de sus seguidores luego de compartir detalles preocupantes sobre su salud.

En un video publicado el 2 de enero en su cuenta de Instagram, la estrella de Lost y Ant-Man reveló los resultados de sus exámenes médicos, confirmando que sufre daño cerebral como consecuencia del accidente que vivió el año pasado.

De acuerdo con Lilly, los estudios mostraron que “casi todas las áreas de mi cerebro están funcionando a menor capacidad”. La intérprete de 46 años explicó que la lesión se originó en mayo de 2025, cuando perdió el conocimiento en una playa de Hawái y cayó de frente contra una roca, provocándose una lesión cerebral traumática (TBI).

Pese a lo difícil del diagnóstico, Lilly aseguró sentirse “extraordinariamente agradecida y bendecida de poder vivir un día más y un año más en este hermoso planeta”.

Comentó también que este proceso la obligó a adaptar su ritmo de vida. “Mi declive cognitivo desde que rompí mi cara me ayudó a desacelerar y me permitió tener un final de año más tranquilo”, afirmó la actriz, quien destacó que esa calma la llevó a disfrutar de “la Navidad más calmada y reparadora desde que tuve hijos, hace ya 14 años”.

Los especialistas confirmaron que el daño cerebral está directamente relacionado con la TBI. “Ahora mi tarea es trabajar junto a los doctores para entender a fondo la situación y comenzar con el arduo trabajo de reparar los daños”.

Con un toque de humor resignado, añadió: “No me emociona porque siento que el trabajo duro es todo lo que hago, pero está bien”.

Evangeline Lilly mostró cómo quedó por el accidente del año pasado. (Tomada de redes sociales)

“Es reconfortante saber que mi declive cognitivo no es solo la perimenopausia, aunque inquieta pensar en la cuesta arriba que será revertir las deficiencias”, agregó.

Desmayos constantes

Lilly también reveló que los desmayos no eran algo nuevo en su vida, pues desde niña los había experimentado sin que los médicos pudieran determinar la causa.

Durante años se creyó que padecía hipoglucemia, pero tras varias pruebas, ese diagnóstico fue descartado. Ella misma ofreció su interpretación sobre esta condición: “Llegué a creer que este ‘desconectarme’ ocurre cuando mi alma siente que llegó al límite de lo que puede soportar en esta vida y entonces ‘abandona el edificio’, por decirlo de alguna manera”.

A raíz del anuncio, la intérprete recibió el cariño de numerosas figuras del cine. Michelle Pfeiffer, su compañera en Ant-Man, le dedicó un mensaje de apoyo: “Eres una guerrera. Nada, ni siquiera esto, te derrotará, amiga mía”, mientras que Alyssa Milano escribió: “Pienso en ti”.

En junio de 2024, Lilly había comunicado su decisión de hacer una pausa temporal en la actuación, poco después de haber revelado que sufrió una conmoción cerebral.

Su última aparición en el universo de Marvel fue en Ant-Man y la Avispa: Quantumanía (2023).